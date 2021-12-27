Семью Юли Началовой снова потрясло горе

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В 2019 году в дом Юлии Началовой пришло горе. Певица скоропостижно скончалась спустя неделю после госпитализации. Жизнь родителей звезды и ее дочки Верочки с того момента разделилась на до и после. Наследницу артистки забрали к себе бабушка и дедушка. Таисия Николаевна и Виктор Васильевич так и не смогли отправиться от горя, но нашли смысл жизни в воспитании внучки. Однако не так давно в семью Началовых опять пришла беда.

Мама Юли Началовой рассказала о новом горе, постигшем семью. По словам Таисии Николаевны, она столкнулась с сильным потрясением из-за смерти близких.

"В 2012-м году в своем бенефисе "Непридуманные истории" Юля исполнила песню "Say goodbye - Сказать прощай", посвятив ее памяти своей бабушки и памяти любимых артистов. Как сложно, вернее, невозможно сказать прощай, когда уходят родные, любимые люди. В этом году беда постучалась в наши двери дважды… 2 сентября не стало моей младшей сестры Леночки, а 9 ноября скоропостижно ушла из жизни Лена Алдонина - бабушка Верочки, наша подруга, абсолютно родной для нас человек", - написала в блоге женщина. По ее словам, горе пришло в семью неожиданно. От этого очень больно. "Светлая память… Уходит 2021 год и в наступающем 2022-м неустанно желаю только одного - здоровья! Берегите себя! Пусть Ваши родные и любимые будут всегда рядом", - добавила мама Началовой.

Стоит отметить, что бывший супруг Юли никак не комментировал смерть мамы. Евгений Алдонин вообще редко делится семейными новостями. В настоящее время он счастлив во втором браке. Не забывает футболист и о своей старшей дочери от Началовой. После смерти певицы Евгений уделяет наследнице каждую свободную минуту.

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