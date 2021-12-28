Ведущие эксперты назвали главные открытия 2021 года в борьбе с коронавирусом: интраназальные вакцины, прорывные лекарства, барьерная защита от вируса

«Омикрон» продолжает стремительное шествие по планете. По данным ВОЗ новый штамм проник уже более, чем в 110 стран. Однако в научном и медицинском мире под конец года преобладают оптимистичные настроения Фото: Иван МАКЕЕВ

«Омикрон» продолжает стремительное шествие по планете. По данным ВОЗ новый штамм проник уже более, чем в 110 стран. Однако в научном и медицинском мире под конец года преобладают оптимистичные настроения - все-таки исследователям и врачам уже удалось добиться очень многого в борьбе с COVID-19. И даже появление очередного мутанта не может свести на нет все достигнутые успехи, считают эксперты. «Комсомолка» попросила ведущих специалистов выделить главные открытия уходящего 2021 г., которые позволяют нам с надеждой смотреть в будущее.

«СПАСЛИ СОТНИ ТЫСЯЧ ЖИЗНЕЙ»

Михаил Каган, Заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса дистанционного обучения медработников Vrachu.ru:

- Самое впечатляющее достижение в борьбе с ковидом – это быстрое создание высокоэффективных вакцин, активное массовое применение которых началось именно в этом году.

В первые дни пандемии не было никаких гарантий, что работающая прививка может быть создана вообще и тем более в короткие сроки. Но в мире появилась не одна, а несколько вакцин. Большинство из них, включая «Спутник», надежно защищают от тяжелых осложнений COVID-19 и смерти.

Россия в 2021 году стала одной из первых стран, начавших массовую вакцинацию населения. У нас сразу стали прививать пожилых и уязвимых взрослых (а не только самые старшие возрастные группы, как за границей. - Ред.), а также медицинских работников. К сожалению, вскоре после старта кампании по вакцинации мы столкнулись с серьезным сопротивлением антиваксеров.

Заглядывая в будущее, я бы отметил, что угроза появления новых вариантов коронавируса никуда не исчезла. Потребуется ли нам больше бустерных (усиливающих иммунитет. - Ред.) введений вакцин? Это будет зависеть от того, насколько способными ускользать от иммунной системы окажутся «потомки» SARS-CoV-2. Если против новых мутаций защитной силы нынешних прививок окажется недостаточно, могут понадобиться дополнительные ограничительные меры - чтобы выиграть время до разработки новых вакцин. Но давайте не будем раньше времени расстраиваться и отпразднуем годовщину вакцинации, которая уже достигла почти 9 миллиардов доз, введенных по всему миру, и спасла бесчисленное количество жизней.

РЕВОЛЮЦИЯ В ЛЕЧЕНИИ КОВИДА

Александр Панчин, старший научный сотрудник сектора молекулярной эволюции Института проблем передачи информации имени А. А. Харкевича РАН, научный просветитель, кандидат биологических наук:

- В этом году мы впервые увидели результаты клинических исследований, убедительно подтверждающих высокую эффективность противовирусного лекарства от компании Pfizer. Да, на первых порах препарат может оказаться весьма дорогим, но он появился, и это здорово.

От редакции: речь идет о таблетках с действующим веществом «паксловид». Исследования на нескольких тысячах человек в разных странах мира показали, что препарат на 85-89% снижает риск госпитализации, тяжелых осложнений и смерти от коронавируса, если начать принимать таблетки в первые 3-5 дней после появления симптомов болезни. Цена лекарства сейчас - около 700 долларов за пачку. В России «паксловид» может появиться, если его зарегистрирует и начнет поставлять к нам компания-производитель. Либо если будет заключено соглашение о выпуске лекарств-дженериков на отечественных заводах (это аналоги оригинального препарата с тем же действующим веществом).

- Также мне кажется очень любопытной перспектива появления интраназальных вакцин против COVID-19 (спрей или капли для носа. - Ред.), которые начали испытывать в 2021 году, - отметил Панчин в программе «Антиковид» на радио "Комсомольская правда", - Гипотетически такие прививки могут оказаться даже лучше, чем обычные, в виде уколов. В исследованиях на животных при сравнении эффективности одинаковых по составу интраназальных вакцин и традиционных первые показали преимущества. Плюс такой способ введения может успокоить некоторых противников прививок, которые боятся иголок.

МАСКИ: И ВСЕ-ТАКИ ОНИ РАБОТАЮТ

Замдиректора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук Александр Горелов.

- Ключевой прорыв года, бесспорно, вакцинация. Она продолжает подтверждать свою эффективность в защите от летальных исходов при любых штаммах коронавируса.

Также оказались действенными противоэпидемические меры, включая различные ограничительные мероприятия. После них заболеваемость существенно снижалась. Это нельзя списывать со счетов.

Наконец, множество исследований окончательно подтвердили: маски работают. При этом ключевым моментом является охват населения. Эпидемиологические данные, полученные по всему миру, показали: если 25% жителей территории носят маски, а остальные нет, то профилактические программы неэффективны. Когда же средствами индивидуальной защиты пользуются 75% населения и выше, то заболеваемость респираторными инфекциями, включая ковид, снижается в 200 раз! Это доказанный факт.

БУДЬ В КУРСЕ

Маска выполняет барьерную функцию, то есть механически препятствует распространению капель с вирусными частицами, которые может выделять при разговоре (а также покашливании, чихании) даже пациент с бессимптомной формой ковида, пояснил профессор Горелов, выступая на радио «КП». Здорового человека маска тоже защищает от попадания инфицированных капель слюны и слизи.

- Стопроцентной защиты нет, никто не говорит об этом. Но для того, чтобы инфекционный процесс запустился, важна доза вируса, которую вы получаете. Маска ее однозначно снижает. Конечно, если вы носите не одну штуку весь день, а меняете не позже, чем через каждые два часа, - подчеркнул врач.

ПРОГНОЗ

«Возможно, к концу лета-2022 мы увидим конец пандемии»

- В уходящем 2021 году мы столкнулись с явлением, которого не ожидали: население сопротивляется вакцинации от коронавируса. Это неутешительный итог, с которым надо будет разбираться. На мой взгляд, такая реакция говорит о системном кризисе доверия к медицине, к государству в целом, к сожалению, - рассказал в выпуске «Антиковида» на радио «КП» доктор биологических наук, руководитель лаборатории Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта, член-корреспондент РАН Петр Чумаков.

Входя в 2022-й, мы пока не совсем понимаем, к чему готовиться. То ли к усилению пандемии из-за появления более заразного штамма, то ли, к облегчению - что «омикрон» сметет все плохое (большинство людей переболеют им все-таки в легкой форме. - Ред,).

Я склоняюсь к тому, что, возможно к концу следующего лета мы можем увидеть конец пандемии. Сейчас намечается движение в этом направлении. В то же время нужно оставаться начеку: могут возникнуть новые вызовы.