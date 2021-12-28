Донбасс пришивают к России железом

Многие заводы в Донбассе приходилось запускать фактически заново после их остановки из-за обстрелов и блокады со стороны Украины. Фото: Виктор ДРАЧЕВ/ТАСС

РЖА НА ЗОЛОТЕ

Для Украины Донбасс всегда был «ржавым поясом», населенным, как брезгливо считала львовско-киевская интеллигенция, неисправимым быдлом и уголовниками. Хотя доля людей с высшим образованием в Донбассе была выше, чем во всей остальной Украине.

Донбасс терпел-терпел, но весной 2014-го посмотрел на счастливый Крым и решил тоже от мачехи-Украины уйти. А вместе с ним ушли и 20% ее валютной выручки.

Как только Киев осознал необратимость потери, Донбассу начали яростно мстить. Задача украинских властей была понятна: если не вышло с ходу Донбасс завоевать, значит, надо загубить его заводы, чтобы оголодавшее население само просилось обратно.

Начали с самых беззащитных. Старикам перестали платить пенсии. Осенью 2014-го у каждого магазина в Донецке стояли бабушки, якобы продающие старые книги. Каждый, кто мог, делился с ними продуктами. В декабре 2014-го в ДНР умерли от голода 30 стариков. Моя подруга из Горловки, филолог Елена Лаврова, в январе 2015-го питалась собачьим кормом. Прекратились все банковские операции, наличная гривна быстро кончились у всех! И тогда Донбасс вдруг начал отвечать на удары.

Отключаете «сепаратистов» от гривны? Тогда они идут в «рублевую зону».

Объявили Донбассу экономическую блокаду? Ок, местные заводы киевских олигархов передаются ДНР.

В то время, как выражаются в Донбассе, «в республики и зашел «Внешторгсервис» - загадочная структура, взявшая здесь под управление все крупнейшие фабрики и снискавшая рекордное количество проклятий. Она бесследно исчезла прошлой весной. Делать ей в Донбассе было уже нечего: заводы останавливались один за другим, люди, не получавшие зарплату, разбегались. Катился вал забастовок. Хотя даже в провальный пандемийный 2020 год ДНР получила 50 млрд рублей прибыли от шахт и металлургии. Оцените потенциал!

ПЛАТИЛИ НАЛОГИ В КИЕВ

И вот месяц назад я встретил в Москве главу ДНР Дениса Пушилина, который ошарашил меня дважды. Сначала словами: «В республику зашел новый инвестор». А затем: «Не надо демонизировать «Внешторгсервис».

Но как?!

Это мне объяснил уже в самом Донецке представитель «нового инвестора» Рамиль Замдыханов. По странному совпадению, Рамиль раньше был пресс-секретарем «Внешторгсервиса». Года 4 назад мы, как и сейчас, ехали с ним с какого-то завода... Дежавю.

Как только Киев осознал необратимость потери, Донбассу начали яростно мстить. Задача украинских властей была понятна: если не вышло с ходу Донбасс завоевать, значит, надо загубить его заводы, чтобы оголодавшее население само просилось обратно. Фото: Юрий СОБОЛЕВ

- Рамиль, народная молва приписала «Внешторгсервису» истребление экономики ДНР. Но я не верю. Я видел заводы, которые раньше стояли, а при «Внешторгсервисе» заработали. Почему не получился первый старт?

- «Внешторгсервис» не мог ничего разрушить, это была лишь фирма-агрегатор. Она связала металлургические активы Донбасса. До этого, вопреки здравому смыслу, все крупные заводы тут платили налоги в Киев. Потому что имели украинских хозяев. Но надо отдать должное - платили и зарплаты. Республики просто не выдержали бы такого количества безработных, - говорит мне Рамиль, казалось бы, очевидные вещи.

Но я хорошо помню, как буквально выл интернет: «Донбасс отчисляет налоги на снаряды, которыми его же обстреливают». Это была мерзкая и безвыходная ситуация.

Украина в своем безумии сама разрушила это зыбкое равновесие. Ввела блокаду. Разобрала рельсы, перекрыла поставки сырья, кое-где отрубила электричество. При этом 90% заводов Донбасса - непрерывного цикла, их нельзя останавливать, домны и конвертеры после простоя не ремонтируются! Или ремонтируются - за 80% их стоимости.

- Нужно было в кратчайшие сроки принять решение - как переориентироваться на Россию, - говорит Рамиль. - Тогда и создали «Внешторгсервис». На заблокированных Украиной заводах ввели «внешнее управление». Было оговорено: фабрики не изымаются у хозяев, они даже могут вернуться.

- На каких условиях?

- Как только начнут платить налоги здесь, а не в Киеве. Де-факто - никогда.

Почему же «Внешторгсервис» провалил запуск промышленности Донбасса? Причина проста. Для металлургии нужны деньги. У «Внешторгсервиса» их не было. А еще такие проекты не работают без участия государства-лоббиста. Особенно - в военной обстановке.

С ДЕНЬГАМИ НА ВОЙНУ

Второй раз Россия поступила мудро и осторожно. Этим летом в Донбассе появился новый холдинг ЮГМК - Южный горно-металлургический комплекс, взявший на себя все заводы «не взлетевшего «Внешторгсервиса». Полгода за ним наблюдали. И только потом ДНР и ЛНР получили пряник. Вышел Указ президента РФ «о гуманитарной поддержке» Донбасса - признании всех документов на его продукцию и допуске к рынку госзакупок России. Теперь металл Донбасса будет продаваться напрямую, а не через жадных посредников, кривящихся от слов «продукция непризнанных республик» и сбивающих на этом цену. Как было с «Внешторгсервисом».

О том, что Донбасс пришел в движение, видно сразу. Как только я приехал в Донецк, на мой мобильный посыпались СМС: «Заводам ЮГМК требуются: формовщики, станочники, инженеры...» Такого Донбасс не видал со времен Януковича!

Полоса раскаленного металла выползает из одного прокатного стана и тут же заползает в другой. Я стою на мостике над этим бесконечным зрелищем. Меня обдает то жаром, то холодом. Я жду главу ЮГМК Евгения Юрченко - у него встреча с рабочими. Дивлюсь, что прошлого «возрождателя Донбасса», главу «Внешторгсервиса», звали похоже - Курченко. И мне не хочется видеть в этом фатального совпадения. Новый начальник - Юрченко - начал хорошо. Выплатил

все долги по зарплатам, которые накопил старый - Курченко. Хотя вполне мог этого не делать. Сильный и расчетливый жест. Я уже увидел первых «возвращенцев», бежавших в Россию от безденежья и вернувшихся на родные заводы.

Почему же «Внешторгсервис» провалил запуск промышленности Донбасса? Причина проста. Для металлургии нужны деньги. У «Внешторгсервиса» их не было. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Флагман Донбасса - Енакиевский металлургический, работает. Вижу своими глазами. Домна жарит - отремонтировали и запустили. Зарплаты подняли и премии к Новому году выписали всем 20 тысячам работяг восьми заводов ЮГМК.

Я поговорил с Юрченко. По его словам, вся продукция Донбасса уже раскуплена на месяцы вперед!

- К концу следующего года попробуем выйти на средние зарплаты, как в соседней российской Ростовской области, - говорит он мне. - Нам важно, чтобы молодежь осталась в Донбассе, а те, кто уехал, вернулись. Возвращайтесь! Работы много!

На мой вопрос, не боится ли Юрченко санкций, он не ответил. Но по глазам было видно: не боится. Иначе он не пришел бы с деньгами на войну.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Павел, совладелец и директор известного в Донецке автоцентра японских машин, выдал мне народную мудрость:

Как идут дела, надо оценивать по глазам наших женщин

По его словам, летом 2014-го его жена плакала сутки. Просто сутки текли слезы.

На ее глазах танк попал в боевую машину пехоты, и она лопнула. Со всем экипажем - донецкими парнями. Тогда же автоцентр Павла перешел в «аварийный режим»: машинами он больше не торгует, японцы боятся их сюда везти из-за непризнанного статуса ДНР, но сервис и ремонт - какие угодно. Гайки на подъемниках крутят технари с «красными дипломами», свободных мест в сервисе нет.

Когда началась война, Павел пытался перебраться в Киев, где был его головной офис. Но сын в школе каждый день дрался. Как говорит Павел: «Доказывал, что он с Донбасса, три ранца сменили». И стало ясно, что жизни ТАМ не будет. Вернулись.

А женщины в Донбассе и сейчас плачут, но уже не так часто, как в 2014 - 2015 годах. Японцы не спешат закрывать автоцентр, а Павел держит его на плаву. Японцы ждут, и Павел ждет. Все ждут. И работают. С таким подходом, конечно, выплывут к берегу. Тем более на берегу их тоже ждут.

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