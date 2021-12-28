Бизнес-империя Трампа несет миллионные убытки

Экс-президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS

В прошлом году два гольф-клуба в Шотландии, принадлежащих экс-президенту США Дональду Трампу, потеряли более $8 миллионов. И это несмотря на огромные субсидии, полученные его компаниями от правительства Великобритании в рамках поддержки в условиях пандемии.

Согласно финансовым отчетам, два гольф-курорта – Trump Turnberry в Эйршире и Trump International Golf Links в Абердиншире – принесли своему владельцу убыток в размере более $8 миллионов. Об этом заявил сын экс-президента США и директор обеих компаний Эрик Трамп.

По его словам, основной проблемой стало длительное закрытие клубов во время пандемии – известно, что курорты не работали с конца марта 2020 года до середины июля, а затем с ноября прошлого года до апреля нынешнего.

Известно, что только Trump Turnberry в 2020 году получил от правительства Великобритании субсидию в размере более $3 миллионов в рамках программы по сохранению рабочих мест. Несмотря на это, количество обслуживающего персонала на курорте снизилось едва ли не наполовину (с 541 до 289 человек).

– Государственная поддержка помогла сохранить как можно больше рабочих мест, однако неопределенность в отношении продолжительности поддержки и устойчивого воздействия пандемии означала, что для подготовки бизнеса к долгосрочным последствиям для индустрии гостеприимства потребовались увольнения, – приводит пояснения Эрика Трампа Newsweek.

В то же время, директор Trump Turnberry и Trump International Golf Links уверен, что в ближайшем будущем курорты полностью восстановят свою доходность, поскольку спрос на подобного рода отдых очень высок. Если, конечно, не появится новый вариант коронавируса, и не будут введены новые ограничения.