Поездка Трампа в гольф-клуб в Шотландии обошлась Госдепу в $234 тысячи
Госдепартаменту США пришлось выделить почти 234 тысячи долларов на поездку американского президента Дональда Трампа в его элитный гольф-клуб Trump Turnberry на юго-западе Шотландии. Об этом сообщил Стивен Линик, выполняющий надзорные функции генерального инспектора внешнеполитического ведомства
Поездка состоялась в июле 2018 года и длилась всего два дня. Большая часть расходов (около 111 тысяч долларов) пришлась на оплату аренды гостиничных номеров для самого главы государства, его подчиненных и сопровождавших их сотрудников Госдепа. Также ведомству пришлось потратиться на выплату командировочных и сверхурочных, аренду автомобилей и еду.
По словам Линика, указанная в документе сумма не включает в себя средства, которые Министерство внутренней безопасности США уже возместило Госдепартаменту, передает газета The Hill,
Сайт kp.ru писал, что только в первый год своего нахождения на посту президента Трамп провел в отпуске около ста дней. Из них 67 он посвятил игре в гольф.
ИСТОЧНИК KP.RU