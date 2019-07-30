Поездка Трампа в гольф-клуб в Шотландии обошлась Госдепу в $234 тысячи

СЕГОДНЯ 12:41 2019-07-30T12:41:20+03:00

Основная часть расходов пришлась на оплату аренды гостиничных номеров для президента США и его подчиненных

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Госдепартаменту США пришлось выделить почти 234 тысячи долларов на поездку американского президента Дональда Трампа в его элитный гольф-клуб Trump Turnberry на юго-западе Шотландии. Об этом сообщил Стивен Линик, выполняющий надзорные функции генерального инспектора внешнеполитического ведомства

Поездка состоялась в июле 2018 года и длилась всего два дня. Большая часть расходов (около 111 тысяч долларов) пришлась на оплату аренды гостиничных номеров для самого главы государства, его подчиненных и сопровождавших их сотрудников Госдепа. Также ведомству пришлось потратиться на выплату командировочных и сверхурочных, аренду автомобилей и еду.

По словам Линика, указанная в документе сумма не включает в себя средства, которые Министерство внутренней безопасности США уже возместило Госдепартаменту, передает газета The Hill,

Сайт kp.ru писал, что только в первый год своего нахождения на посту президента Трамп провел в отпуске около ста дней. Из них 67 он посвятил игре в гольф.

ИСТОЧНИК KP.RU