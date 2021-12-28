Зеленского обвинили в страхе перед Кадыровым

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

Рамзан Кадыров вольно или невольно дал старт новому скандалу на Украине. Напомним, 26 декабря он сказал, что если Зеленский не изменит антироссийскую внешнюю политику Киева, то Украину необходимо будет присоединить к России. После чего выразил готовность лично решить "украинский вопрос", если будет на то политическая воля.

- Или присоединил бы Чеченскую Республику к Украине, или давно забрал бы, решил бы вопрос там. Но есть государственные договоренности, которые не позволяют принимать такие решения, - уточнил глава Чечни.

Если отставить в сторону все соображения дипломатического характера о целесообразности подобных заявлений, интересна ответная реакция Киева на такие громкие заявления. А ее просто нет. В Киеве сделали вид, что ничего не слышали, и никто ничего такого не говорил. И этим тут же воспользовались противники Зеленского на самой Украине.

- Украина молчит. У нас же теперь Зеленский запретил всем (комментировать события международной жизни – прим. авт.). По международной политике говорит он, премьер-министр и министр иностранных дел. У них как-то вот не до того, чтобы ответить Кадырову, - язвительно заметил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко и не менее язвительно спросил. – Может, это у Зеленского там по-прежнему еще есть тот страх (перед Кадыровым – прим. авт.), он же там когда-то еще и извинялся перед ним.

Понятно, что Гончаренко – депутат фракции Порошенко, которого по решению суда теперь должны задержать сразу же при пересечении украинской границы и доставить в суд. Все логично – Гончаренко публично проводит операцию по дискредитации Зеленского (не в первый раз, кстати), чтобы хоть как-то вывести своего шефа из-под удара или ослабить этот удар. Но в этот раз он, похоже, очень недалек от истины. И не только в отношении того же Зеленского.

Кстати, извинения Зеленского перед Кадыровым (напомним, что украинский комик в специально смонтированном ролике потешался над увиденными слезами Кадырова, когда Рамзан приходил к отцу на кладбище) – чуть ли не единственный нормальный человеческий поступок нынешнего президента за последние годы. Другое дело, побудительные мотивы этих извинений – осознание собственной неправоты и стремление загладить непорядочность или же животный страх от понимания, что сейчас может стать очень больно. Извинения прозвучали, хотя страх в них присутствовал. Более того, тогда верхушка украинского МВД отдельно занималась по просьбе Зеленского (в тот момент еще не президента, а популярного комика) улаживанием ситуации. Причем, Зеленскому было настолько страшно после осознания того, что он сделал, что он даже под гарантии отказался ехать в Чечню, чтобы лично принести извинения.

Но ведь Кадырова боится не только Зеленский. Все эти ермаки, даниловы, кулебы и прочие парасюки готовы в любой момент в любое неосторожное слово, которое доносится из России, чтобы самоутвердиться, выпятить собственную "гидность" и дать "отпор агрессору". А тут – тишина.

Значит, помнят. Например, как Кадыров, наплевав на все разрешения украинской стороны, запросы воздушных коридоров и прочие формальности освободил в Киеве задержанных российских журналистов в мае 2014-го и вывез на своем самолете их в Россию. Максимум, на что хватает смелости у самых безбашенных украинских националистических отморозков – это расстрелять на публику портрет Рамзана Кадырова, как это демонстрировало радикальное животное Игорь Мосийчук. А потом глушить страх горилкой.

Кстати, и сам Леша Гончаренко, отметившийся радостью по поводу сожжения своих сограждан в Одессе, фотографировавшийся рядом с трупами, почему-то, указав на страх Зеленского, не ответил Кадырову никакой резкостью, а лишь туманно "пообещал Гагу". Не забыл, наверное, как ему в Крыму били морду лица, а тут пострашнее будет, если что.