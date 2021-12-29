Что нужно знать, планируя новогоднее застолье с пожилыми родителями

Важно не потерять чувство меры в еде Фото: Shutterstock

В новогодние праздники мы стараемся встретиться семейным кругом, навестить пожилых родственников. Часто их здоровье оставляет желать лучшего. Как не навредить родному человеку?. Как правильно учесть в праздничном меню интересы старшего поколения, рассказывает диетолог РГНКЦ РНИМУ им. Н.И. Пирогова, старший научный сотрудник лаборатории возрастных метаболических и эндокринных нарушений Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, кандидат медицинских наук, врач эндокринолог Екатерина Иванникова.

1. СОСТАВЬТЕ СПИСОК НОВОГОДНИХ БЛЮД

Так вы сможете рассчитать порции для каждого участника застолья и избежать переедания. Впереди предстоят длинные выходные, а значит застолья будут не только в Новогоднюю ночь, но и во время визитов к родным и близким. Тут важно не потерять чувство меры в еде.

ВАЖНО! Для пожилых людей с хроническими заболеваниями в острой стадии, такими как язвенная болезнь желудка или артериальная гипертензия, требуется особый, индивидуально подобранный рацион не только на новогодние праздники, но и на весь период обострения. С этим вам поможет лечащий врач.

2. БОКАЛ ШАМПАНСКОГО ДАЖЕ НУЖЕН!

За новогодним столом можно выпить бокал шампанского или легкого вина, если на то нет строгих противопоказаний.

Очень часто у пожилых людей наблюдается снижение аппетита, из-за чего может развиться такой синдром, как недостаточность питания. Это тяжелое состояние вызывает резкую потерю веса, снижение мышечной массы, ухудшение физической формы, а также мышления и памяти.

- Алкогольные напитки в небольших дозах стимулируют аппетит, - говорит kp.ru врач. - Кроме того, бокал игристого под бой курантов в кругу родных и близких подарит положительные эмоции и улучшит настроение. Но здесь важно чувство меры. Как правило, пожилые люди принимают большое количество лекарственных препаратов, которые могут вступать во взаимодействие с этанолом. Алкоголь влияет на клетки головного мозга, создает дополнительную нагрузку на печень и почки, его концентрация в организме пожилого человека нарастает гораздо быстрее, чем у более молодого. Все это может привести к потере чувства баланса, замедлению реакции, и, соответственно, увеличению риска падения и переломов.

Кандидат медицинских наук, врач эндокринолог Екатерина Иванникова

3. ВСЕ СЛАДЕНЬКОЕ – НА 1 ЯНВАРЯ

Обычно в новогоднюю ночь дело до десерта доходит уже глубоко за полночь. С учетом того количества блюд, которые будут съедены к тому времени, сладкое лучше отложить до утра, особенно это касается мучного. Но если очень хочется, то отдайте предпочтение сладостям на основе суфле, желе или фруктов.

4. ВЫХОДИТЬ ИЗ ДИЕТЫ – ПЛАВНО

Если перед праздниками вы соблюдали диету или постились, то постарайтесь быть более избирательным за праздничным столом, чтобы не создавать чрезмерную нагрузку на поджелудочную железу. А уже 2-го и 3-го января можно постепенно возвращаться к своему привычному рациону.

Для улучшения пищеварения можно принять препараты, которые относятся к ферментам, если нет противопоказаний.

ЗА НОВОГОДНИМ СТОЛОМ ПОЛЕЗНО ВСЕМ

- Включите в праздничное меню больше свежих овощей в виде салатов или нарезки.

- Пусть на столе будет достаточно воды и безалкогольных напитков.

- Если вы планируете делать бутерброды или канапе, то дополнительно хлеб на стол лучше не ставить.

- Делайте небольшие промежутки в приеме пищи, выйдите из-за стола, потанцуйте, погуляйте, подвигайтесь и пейте больше воды.

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