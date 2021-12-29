Икра не по правилам: Что продают россиянам под видом любимого деликатеса

Качество в этом году, в противовес ценам, ушло на дно Фото: EAST NEWS

ЦЕНЫ ВЫШЕ ПОТОЛКА, КАЧЕСТВО НИЖЕ ПЛИНТУСА

Есть такая присказка: «Чем вещь лучше, тем она дороже». Увы, жизнь размазала это утверждение, как икру по бутерброду. О ней, кстати, и речь пойдет - об икре. О красной.

Несмотря на отличную путину (в этом году улов более чем в 1,5 раза превысил прошлогодний), цена на главный новогодний деликатес подскочила на треть и впервые за последние 20 лет перевалила за 5 тыс. руб./кг, подсчитал Росстат.

Это устаревшие данные. В последние дни декабря автор прошелся по магазинам и убедился, что производители задрали цены еще выше. 220-граммовые баночки стоят от 2 тыс. руб. — это выходит более 8 тыс руб за кг. А в некоторых магазинах и 10 тысяч за килограмм получается.

Ну ладно, на праздник, можно и раскошелиться — как-никак, деликатес. Так ведь нет — деликатес с душком оказался. Качество в этом году, в противовес ценам, ушло на самое дно. По данным Роскачества, нарушения были выявлены у 81% закупленных одразцов. До этого проверка проводилась в 2018 г., и нарушения нашли у 31%.

- Практически во всей проверенной икре очень плохая микробиология, - рассказала «Комсомольской правде» начальник отдела испытаний Роскачества Лилия Котельникова. - Например, в 15 образцах из 21 обнаружена кишечная палочка. Некоторые производители использовали уротропин — это запрещенный токсичный консервант, а также запрещенные красители, снижающие активность и концентрацию внимания у детей.

БАНОЧКА ЗА ТРИСТА

Но главная особенность нынешнего года — бум левой икры. Ловкачи живо отреагировали на ситуацию и предложили свой вариант — и не дорого, и не отрава. Это только в городах-миллионниках народ чуть ли не поголовно затоваривается в супермаркетах с системами контроля от производителя до прилавка. В большинстве же населенных пунктов жители берут продукты в магазинчиках на станции, на рыночных лотках и просто на уличных развалах. Там дешевле. Хит сезона — натуральная, как уверяют производители, красная икра в стеклянных баночках 220 граммов за 300 рублей. Или как вариант, 140-граммовая за 200.

«Икра лососевая крупнозернистая премиум качества» - интернет пестрит такими объявлениями. География охвата — вся Россия. А между прочим, в городах с населением до полумиллиона и на селе проживает, по данным Росстата, примерно 100 млн человек — вот аудитория этой не в меру доступной икры.

Ну как тут и мне не попробовать? Отъезжаю на час от столицы - приглянулся Хотьково, типичный подмосковный городок, почти глубинка. Прямо у станции — бойкая торговля с улицы. Продавец-южанин, притоптывая, противостоит морозу. На столах пирамидами разложены баночки. Беру одну. «Икра лососевая. Кета. Нерест 2021», написано на крышке. Есть штрих-код, срок годности и даже ГОСТ. Все как положено. Указан и производитель - «Камчатский икорный дом». Да это же он, хит сезона, его знают и обсуждают от Москвы до самых до окраин.

- Натуральная? - интересуюсь у продавца.

- Конечно — открывайте, пробуйте, - широким жестом он протягивает мне баночку.

- А если не понравится?

- Закроете и поставите на место.

Баночка открывается с характерным для вакуумной закрутки хлопком. Внутри — икринки одна к одной, аппетитно поблескивают, ни одной давленной. Беру несколько кругляшков — не пересолены, нет прогорклого привкуса, лопаются, как положено. Плачу 350 руб продавцу на руки (какая касса, дорогой?) и забираю товар. Далеко от Москвы такая баночка продается за 300 руб.

ДОРОГОЙ БЕЛОК

В интернете уже года два идут споры по поводу этой и других марок икры — реальных лидерах спроса. Они не попадают в статистику и в реестры качества по одной простой причине: существуют в серой зоне. Их не видно.

Большинство попробовавших отмечают какой-то ненатуральный вкус, отсутствие «тонкой характерной горчинки», на что их оппоненты возражают: а нам нравится, не пересоленная, икринки лопаются, никто не отравился. А в ответ на довод, что натуральная не может так дешево стоить, отвечают железным аргументом: «С нее не платят налоги, поэтому продавцы могут снизить цену». Или другое объяснение: ворованная.

Подозрения в том, что эта икра — искусственная, многие отвергают: икринки же лопаются. Но оказывается, это ничего не значит, пояснили «Комсомолке» в одной из компаний, производящих имитированную икру и честно указывающих это на банке. Это раньше икринки были сплошными и не лопались — когда их производили из яичного белка, этот способ в 60-х годах прошлого века придумали в СССР. С тех пор технологии шагнули вперед. И теперь икринки — как настоящие. Оболочка из желатина или экстракта водорослей агар-агар, а внутри - рыбный отвар, плюс красители и вкусовые добавки. На вкус, признаюсь, то, что я купил, действительно, очень походило на настоящую. Но подвела одна икринка-предательница. Она никак не раздавливалась, а когда я сжал зубы посильнее, вдруг растянулась в небольшую колбаску — как воздушный шарик, в котором гоняют воздух. Натуральная оболочка такой эластичностью, конечно, не обладает.

Но есть главное отличие, которое поможет нам определить, подделка это или нет. Белок. В натуральной икре его не менее 30%, а в имитированной — 1-2%. Потому и цена ниже.

Вывод очевиден: то, что продают по дешевке под видом натуральной красной икры, на самом деле имитация. В этом, кстати, мне признался один из интернет-продавцов, когда я припер его к стенке.

- Да, имитированная, но идентичный аналог натуральной, - витиевато юлил он. - Зато у качественной «натуры» ценник начинается от 600, дешевле и смотреть не стоит.

Кстати, легальная имитированная икра стоит в 1,5 — 2 раза дешевле, чем такая же, но выдаваемая за настоящую. Однако даже многие из тех, кто понимает, что продукт ненатуральный, готовы переплатить, лишь бы выставить на праздничный стол баночку с надписью, подтверждающей натуральность деликатеса, и порадовать близких.

ГОРБУШУ РАЗБАВЛЯЛИ ВОДОРОСЛЯМИ

Оказывается, продажа имитированной икры под видом натуральной проникла не только во внекассовую, но и в легальную торговлю.

- В одной из банок, закупленных в ходе проверки, к натуральной икре была подмешана имитированная, - рассказала Лилия Котельникова. - Но мы обратили внимание на надпись мелкими буквами на обратной стороне: «Икорно-рыбное изделие». Кроме того, в составе были указаны альгинат натрия и рыбный бульон. Альгинат натрия — это известный специалистам компонент из бурых водорослей, который в сочетании с рыбным бульоном как раз и используют при изготовлении имитированной красной икры. Потребитель не обязан этого знать, и на наш взгляд, изготовитель должен четко писать, что в продукте содержится имитированная икра.

В официальном релизе Роскачества говорится, что речь идет о продукции Киржачского консервного завода.

По словам эксперта, смешанная икра стоила 340 руб за 140-граммовую баночку. Получается примерно 2400 руб за кг — натуральная стоит ка минимум в 2,5 раза дороже, одно это должно насторожить покупателей.

По наблюдениям Котельниковой, к смешиванию натуральной икры и имитированной производители стали прибегать с 2019 г. - чтобы снизить себестоимость. Но речь не о том, чтобы ее запретить, а о том, чтобы производители не обманывали и не лукавили, а честно указывали, что в баночках.

Фальшивки стало настолько много, что проблемой озаботились и правоохранительные органы. На днях люди в штатском выявили в Подмосковье 5 тонн левой икры— в основном, имитированная, но перепало кое-что и натуральное от браконьеров. Жулики чувствовали себя настолько вольготно, что подобрались к самой Москве - торговый центр «Скарабей», где их взяли с поличным, находится прямо на МКАДе, но со стороны области.

ПРЕДПРИЯТИЯ-ПРИЗРАКИ

Однако такие уловы — редкость. Тот же «Камчатский икорный дом», зарегистрированный, судя по надписи на баночке, в Петропавловске-Камчатском, на ул. Вулканная,4/2, орудует по всей стране уже много лет. Судя по всему, это предприятие-призрак. На Камчатке такого обнаружить не удалось. Была компания с таким же названием в Санкт-Петербурге, но она уже ликвидирована. А на Вулканной извергается фальшивой икрой еще одна фирма - «Камчатский рыболов». Но и это призрак, сообщает региональный Россельхознадзор: такого предприятия на территории Камчатского края не зарегистрировано. Ведомство периодически выпускает информационные сообщения с перечислением предприятий-призраков, существующих только в надписях на баночках с подделкой. Кстати, на красивой баночке с красной рыбкой на черном фоне, если вчитаться, то можно найти несколько несуразностей, указывающих на кустарное производство. Например, в составе не указана соль — обязательный компонент в икре. Неверно указан и номер ГОСТа на красную икру: в конце стоят цифры 204, а надо 2004.

Похожая история и с ООО «Персей» из сахалинского города Корсаков. Оно значится производителем несметного числа жестяных 140-граммовых баночек с имитированной икрой, выдаваемой за натуральную. Удачливые прохиндеи уже более трех лет в открытую продают ее в Самаре, Астрахани, Ростове-на-Дону, других городах… Прикрыть лавочку никак не удается. Еще в 2018 г. ростовские полицейские взяли торговцев с поличным, экспертиза доказала отсутствие в икре ДНК кеты, однако привлечь производителя не удалось. Оказалось, что «Персей» еще в 2015 г. признан банкротом и не осуществляет производственную деятельность, выяснил Арбитражный суд Сахалинской области. Кто же вместо него уже вторую пятилетку штампует прибыльные баночки, остается загадкой.

СПРАВКА "КП"

О том, как правильно выбирать красную икру, «Комсомольской правде» рассказала начальник отдела испытаний Роскачества Лилия Котельникова.

Главные признаки икры фальшивой...

1. Цена значительно ниже, чем на натуральную икру. Если цена баночки в пересчете на килограмм у вас получается 1300-1500 руб, то перед вами искусственная икра, выдаваемая за натуральную. Настоящая икра не может стоить менее 4800-5000

2. На баночке с фальшивкой обязательно найдется ошибка, пропуск цифры или буквы. Например, ГОСТ на красную икру выглядит так: 18173-2004. А на фальшивых банках встречается 18173-204. Еще в этом же ряду — плохо читаемая маркировка, орфографические ошибки.

3. Попадаются икринки явно не сферические: овальные или как снеговичок, плотно слепленные из двух шариков.

4. Внимательно изучайте состав. Обязательные элементы — икра, соль, растительное масло (допускается пищевой глицерин), консерванты. Производители нелегальной икры порой забывают указать соль или масло. И еще: если в составе указан альгинат натрия — это признак имитированной икры.

… и качественной

1. Лучше всего выбирать икру с маркировкой «ГОСТ» на упаковке и изготовленную в местах традиционного лова рыбы семейства лососевых – на Камчатке и Сахалине. Если же на упаковке указана, например, Москва, то вероятно, что икру приготовили из замороженных ястыков. Хотя при соблюдении технологии и такая икра может быть качественной и вкусной. На икре, изготовленной по ГОСТу, обязательно должен быть указан вид рыбы семейства лососевых.

2. Выбирая икру в стеклянной банке или на развес, вы можете рассмотреть ее до покупки. Икринки первого сорта должны быть целые, одинакового цвета и размера и неслипшиеся. При переворачивании банки икра не должна моментально начинать «ползти» по стенкам, максимум несколько икринок могут упасть на крышку. Слишком жидкая икра, в которой много джуса (жидкости), сразу же сползет на крышку.

3. Если в магазине в холодильной камере есть градусник, проверьте, при какой температуре хранится икра. Идеальная температура – от –4 до –6 °С.

4. Выбитые цифры на жестяной заводской банке с икрой должны быть выпуклыми, а не вдавленными – это признак заводского продукта. Осмотрите банку на предмет внешних повреждений, она ни в коем случае не должна быть вздутой. Вздутая банка («бомбаж») – признак наличия в икре недопустимых видов микробов.

5. Излишний объем жидкости тузлука (рассола) сказывается на фактическом количестве самой икры. Потрясите банку: звук «бултыхания» будет означать, что внутри много лишней жидкости.

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