Кто сказочно разбогател в 2021 году: в лидерах Павел Дуров и «королева интернет-торговли» Татьяна Бакальчук

Павел Дуров в 2021 году стал богаче на $13,81 млрд.

Журнал Forbes составил очередной рейтинг российских миллиардеров. На этот раз по их успешности — приросту стоимости состояний в 2021 году.

В целом уходящий год для россиян «из списка Forbes» оказался более чем удачным: 70 из 104 отечественных участников рейтинга самых богатых людей планеты стали еще богаче. У всех вместе состояние увеличилось на $101,39 млрд, а у топ-10 самых преуспевших в 2021 году — по совокупности на $74,51 млрд.

На чем именно разбогатели? Больше всего прибыли принесли интернет-технологии. На первом и втором месте рейтинга создатель Telegram Павел Дуров и основательница интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук. Telegram в 2021 году впервые вышел на биржу со своими облигациями, и только за счет этого получил миллиард долларов. А про то, что в 2021 году происходило с интернет-торговлей, можно даже и не рассказывать.

Основатель компании Wildberries Татьяна Бакальчук. Фото: Виктория Виатрис/ТАСС

Дефицит удобрений в Европе и Америке из-за «газового кризиса» сделал заметно богаче Андрея Мельниченко, который в рейтинге на третьем месте. Еще бы: азотные удобрения на мировых рынках подорожали в четыре раза. А бурный ажиотаж вокруг цен на металлы и газ поспособствовал росту состояний целого ряда российских олигархов (см. «Топ-10 самых успешных российских миллиардеров — 2021»).

Основной владелец компаний «Еврохим» и «Суэк» Андрей Мельниченко. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Топ-10 самых разбогатевших российских миллиардеров — 2021

(по версии Forbes)

1.Павел Дуров, основатель Telegram +$13,81 млрд (общий размер состояния - $17,24 млрд)

2.Татьяна Бакальчук, владелица Wildberries +$11,92 млрд ($13,02 млрд)

3.Андрей Мельниченко, основной владелец «Еврохима» и «Суэк» (удобрения и уголь) +$10,6 млрд ($25,37 млрд)

4.Алексей Мордашов и семья, «Северсталь» +$6,83 млрд ($29,52 млрд )

5.Вагит Алекперов, «Лукойл» +$6,44 млрд ($26,16 млрд)

6.Игорь и Дмитрий Бухманы, Playrix (мобильные игры) +$4,76 млрд у каждого ($7,86 млрд у каждого)

7.Геннадий Тимченко, совладелец «Новатэк» и еще нескольких нефтегазовых компаний +$4,35 млрд ($24,72 млрд)

8.Леонид Михельсон, совладелец «Новатэк» +$4,21 млрд ($27,66 млрд)

9.Олег Тиньков, TCS Group +$3,42 млрд ($6,83 млрд)

10.Леонид Федун, совладелец «Лукойл», и семья +$3,41 млрд ($11,67 млрд)