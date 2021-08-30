Самые богатые семьи России 2021: всех обогнали новички Татьяна и Владислав Бакальчук

Татьяна Бакальчук. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Журнал Forbes составил свежий рейтинг самых богатых семей России-2021. Небольшая сенсация — его впервые возглавила семья Бакальчуков, владельцы интернет-магазина Wildberries. Они собственно вообще в первый раз попали в этот рейтинг. И сразу обогнали — причем с серьезным отрывом — более известные в качестве «самых богатых» кланы Ротенбергов и Гурьевых.
Чуть раньше тот же Forbes признал Татьяну Бакальчук богатейшей дамой России, оценив ее состояние в $13 млрд (плюс 1200% за год). Супругу Владиславу принадлежит 1% Wildberries, что позволяет считать предприятие семейным. Однако говорят, что это не совсем формальность. Владислав раньше жены начал заниматься бизнесом, и поддержал супругу в те времена, когда Татьяна в декрете решила заняться интернет-торговлей. В частности, создал для нее первый сайт. И дальше активно участвовал в делах супруги, хотя лицом Wildberries всегда оставалась именно Татьяна.
1.Бакальчуки $13,1 млрд
Кто входит в семью: Татьяна Бакальчук, Владислав Бакальчук (супруги)
Чем владеют: крупнейший российский интернет-магазин Wildberries, Татьяна — основатель и генеральный директор, Владислав — совладелец.
2.Гурьевы $6,9 млрд
Кто входит в семью: Андрей Гурьев, Евгения Гурьева (супруга), Андрей Гурьев (сын), Юлия Гурьева-Мотлохов (дочь)
Чем владеют: главный источник состояния - «Фосагро» (производит удобрения), Гурьеву-старшему и его семье принадлежит 48,7% акций.
Андрей Гурьев
3.Ротенберги $5,95 млрд
Кто входит в семью: Аркадий Ротенберг ($3 млрд), Борис Ротенберг (брат - $1,25 млрд), Игорь Ротенберг (сын - $1,15 млрд), Лилия Ротенберг ($550 млн)
Чем владеют: структура семейных активов постоянно меняется. Основные источники состояния — недвижимость, промышленное строительство, финансы, нефтесервис.
Аркадий Ротенберг. Фото: Михаил Метцель/ТАСС
4.Гуцериевы $3,7 млрд
Кто входит в семью: Михаил Гуцериев ($2 млрд), Саид Гуцериев (сын - $1,2 млрд), Саит-Салам Гуцериев (брат - $500 млн)
Чем владеют: основной актив — промышленно-финансовая группа «Сафмар» (многоотраслевой холдинг с интересами в самых разных сферах, от нефтедобычи до страхования, сюда же входит «Мвидео-Эльдорадо»).
Михаил Гуцериев
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
5.Евтушенковы $3,2 млрд
Кто входит в семью: Владимир Евтушенков, Феликс Евтушенков (сын)
Чем владеют: АФК «Система». Сын Феликс также причастен к отцовскому бизнесу — член совета директоров «Системы», председатель совета директоров «МТС».
Владимир Евтушенков
Фото: REUTERS
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