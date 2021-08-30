Самые богатые семьи России 2021: всех обогнали новички Татьяна и Владислав Бакальчук

Татьяна Бакальчук. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Журнал Forbes составил свежий рейтинг самых богатых семей России-2021. Небольшая сенсация — его впервые возглавила семья Бакальчуков, владельцы интернет-магазина Wildberries. Они собственно вообще в первый раз попали в этот рейтинг. И сразу обогнали — причем с серьезным отрывом — более известные в качестве «самых богатых» кланы Ротенбергов и Гурьевых.

Чуть раньше тот же Forbes признал Татьяну Бакальчук богатейшей дамой России, оценив ее состояние в $13 млрд (плюс 1200% за год). Супругу Владиславу принадлежит 1% Wildberries, что позволяет считать предприятие семейным. Однако говорят, что это не совсем формальность. Владислав раньше жены начал заниматься бизнесом, и поддержал супругу в те времена, когда Татьяна в декрете решила заняться интернет-торговлей. В частности, создал для нее первый сайт. И дальше активно участвовал в делах супруги, хотя лицом Wildberries всегда оставалась именно Татьяна.

Топ-5 наших богатейших семейств (по версии Forbes):

1.Бакальчуки $13,1 млрд

Кто входит в семью: Татьяна Бакальчук, Владислав Бакальчук (супруги)

Чем владеют: крупнейший российский интернет-магазин Wildberries, Татьяна — основатель и генеральный директор, Владислав — совладелец.

2.Гурьевы $6,9 млрд

Кто входит в семью: Андрей Гурьев, Евгения Гурьева (супруга), Андрей Гурьев (сын), Юлия Гурьева-Мотлохов (дочь)

Чем владеют: главный источник состояния - «Фосагро» (производит удобрения), Гурьеву-старшему и его семье принадлежит 48,7% акций.

Андрей Гурьев

3.Ротенберги $5,95 млрд

Кто входит в семью: Аркадий Ротенберг ($3 млрд), Борис Ротенберг (брат - $1,25 млрд), Игорь Ротенберг (сын - $1,15 млрд), Лилия Ротенберг ($550 млн)

Чем владеют: структура семейных активов постоянно меняется. Основные источники состояния — недвижимость, промышленное строительство, финансы, нефтесервис.

Аркадий Ротенберг. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

4.Гуцериевы $3,7 млрд

Кто входит в семью: Михаил Гуцериев ($2 млрд), Саид Гуцериев (сын - $1,2 млрд), Саит-Салам Гуцериев (брат - $500 млн)

Чем владеют: основной актив — промышленно-финансовая группа «Сафмар» (многоотраслевой холдинг с интересами в самых разных сферах, от нефтедобычи до страхования, сюда же входит «Мвидео-Эльдорадо»).

Михаил Гуцериев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

5.Евтушенковы $3,2 млрд

Кто входит в семью: Владимир Евтушенков, Феликс Евтушенков (сын)

Чем владеют: АФК «Система». Сын Феликс также причастен к отцовскому бизнесу — член совета директоров «Системы», председатель совета директоров «МТС».

Владимир Евтушенков Фото: REUTERS

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