"Люди в черном" довели Саакашвили до обморока

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, отбывающий срок на Родине, куда он так неожиданно вернулся в фургоне со сметаной, продолжает удивлять окружающий мир. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, отбывающий срок на Родине, куда он так неожиданно вернулся в фургоне со сметаной, продолжает удивлять окружающий мир. Напомним, совсем недавно его новая украинская подруга пожаловалась, что Саакашвили начал страдать провалами в памяти, а буквально вчера адвокат Саакашвили Ника Гварамия сообщил о новой напасти, обрушившейся на Саакашвили. И это не рядовое события, а настоящая битва добра со злом, темных сил и белых халатов.

Как сообщил адвокату его вип-клиент, некие "люди в черной форме" пытались похитить его из военного госпиталя, где Саакашвили восстанавливает физические кондиции после голодовки под надежной охраной. "Люди в черном", как написал сам Михаил адвокату, "сообщили, что переводят меня, но не сказали, куда". В ответ он потребовал измерить ему давление. И оно оправдало надежды бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области.

- Давление было 180, а после второго измерения – 200/110, тогда как для меня является нормой 120/80, - продолжил описывать происходящее Саакашвили. – Это был гипертонический криз, по-моему. Никогда не был в таком состоянии с точки зрения пульса и давления. После этого они попытались силой вывезти меня, и я сопротивлялся, после чего я отключился, не помню определенные части.

И это был не какой-то провал в памяти, а реальный обморок. Саакашвили потерял сознание, как объяснил его адвокат, "в ходе сопротивления", а когда очнулся, то увидел доброго доктора, который склонился над ним и успокоил, объяснив, что все, уже никто никого никуда не везет и не уводит.

Тут, конечно, можно выдвинуть сразу несколько версий. Михаил Николозович мог притвориться, что он в обмороке, мог действительно накрутить себя до такого состояния – у истериков такое случается сплошь и рядом. И перспектива вернуться в СИЗО из "больнички", а значит, и к возобновлению судебных процессов по вменяемым ему новым обвинениям (напомним, сейчас к уже двум судебным вердиктам, вступившим в законную силу, добавились еще две статьи УК, по которым идет судебное разбирательство) из комфортного госпиталя с усиленным питанием и личным фитнес-инструктором сильно устрашила бесстрашного и неистового Мишико.

Но мы за самую радикальную версию, только хардкор объясняет все особенности поведения Михаила Николозовича. "Люди в черном", как мы знаем, следят за тем, чтобы всякие пришельцы не нарушали границ отведенного для них места проживания и законов планеты Земля. Если взять за истину, что Михаил, инопланетный рептилоид, то все, абсолютно все становится понятным. И скакания по крышам, и странная улыбочка при задержании, и провалы в памяти, и загадочный как бы обморок. И многое, многое другое. Это ему вспышкой стирателя памяти ослепили глаза и мозг. А его знаменитый монолог с Аваковым "Бе-бе-бе-бе" – это попытка объясниться на родном языке, как и несколько попыток выступить и сказать что-нибудь на "рептилоидном", когда его просто не понимали окружающие.

Попытка "людей в черном" похитить Саакашвили из госпиталя и ввергнуть в узилище СИЗО не удалась. Им помешали добрые "люди в белых халатах". Но те, что "в черной форме", могут повторить свои попытки. И полные гарантии от похищения Михаил Саакашвили получит лишь тогда, когда на него наденут защитную белую "кольчугу" с длинными рукавами, завязывающимися на спине.

Какой сюжет для Голдливуда пропадает! А то они же там не знают, чем им своих "Men in Black" продолжать.