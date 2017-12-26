В зоне поиска аргентинской подлодки "Сан-Хуан" обнаружили два объекта

СЕГОДНЯ 09:08 2017-12-26T09:08:14+03:00

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В районе поиска исчезнувшей в середине ноября аргентинской подлодки "Сан-Хуан" обнаружены два новых неопознанных объекта. Такое заявление сделало командование Военно-морских сил республики в твиттере.

Уточняется, что сигналы с глубины в 500 и 700 метров поступили на эсминец "Саранди". Они будут исследованы сразу же, как только появятся благоприятные условия.

Ранее из-за плохой погоды военному ведомству уже пришлось отложить обследование объекта, обнаруженного в воскресенье на глубине 814 м. Им должен был заняться российский подводный аппарат "Пантера плюс", который сейчас находится на борту корабля ВМС Аргентины Islas Malvinas.

Напомним, субмарина "Сан-Хуан" перестала выходить на связь 15 ноября этого года. К ее поискам подключились многие страны, включая Россию, которая направила в зону исчезновения подлодки океанографическое судно "Янтарь".

Ранее аргентинские власти впервые официально признали, что из-за отсутствия кислорода на борту субмарины никто из 44 членов экипажа не мог выжить.