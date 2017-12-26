Умер Владимир Шаинский, автор всенародно любимых детских песен

26 Дек. 16:15 2017-12-26T17:14:46+03:00

Советский и российский композитор Владимир Шаинский умер в возрасте 92 лет

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Во вторник, 26 декабря, стало известно, что умер советский и российский композитор Владимир Шаинский. Ему было 92 года.

Об этом сообщил телеканал "Россия" со ссылкой на родных композитора.

Шаинский известен как автор музыки для мультфильмов про Чебурашку и крокодила Гену. В частности, он написал песню «Голубой вагон», песенки крокодила Гены и старухи ШапоклякФото: ТАСС

Народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР Владимир Шаинский родился в 1925 году. Закончил московскую Консерваторию имени Чайковского, начинал карьеру с написания симфонии и струнного квартета. Прославился детскими песнями, в том числе для мультфильмов - "Чунга-Чанга", "Антошка", "Чебурашка и Крокодил Гена", "Голубой вагон", а также автор музыки к любимым в народе песням "Когда цвели сады", "Идет солдат по городу", "Мы начинаем КВН". Всего написал больше ста различных композиций.

В день своего 90-летия в 2015 году Владимир Шаинский дал большое интервью "Комcомолке", где рассказал своей жизни в США с любимой женой Светланой и дочерью Анной, а также о перенесенной серьезной операции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/633545" frameborder="0"></iframe> Умер Владимир Шаинский.Ушёл из жизни знаменитый композитор, автор музыки к множеству мультфильмов Владимир Шаинский. Ему было 92 года. Соболезнуем родным и близким легендарного музыканта.

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