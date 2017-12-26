2017-12-26T17:14:46+03:00
Общество

Умер Владимир Шаинский, автор всенародно любимых детских песен

Советский и российский композитор Владимир Шаинский умер в возрасте 92 лет
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments130

Лучшие песни Владимира Шаинского.26 декабря не стало самого лучшего детского композитора Владимира Шаинского

Изменить размер текста:

Во вторник, 26 декабря, стало известно, что умер советский и российский композитор Владимир Шаинский. Ему было 92 года.

Об этом сообщил телеканал "Россия" со ссылкой на родных композитора.

Шаинский известен как автор музыки для мультфильмов про Чебурашку и крокодила Гену. В частности, он написал песню «Голубой вагон», песенки крокодила Гены и старухи Шапокляк Фото: ТАСС

Шаинский известен как автор музыки для мультфильмов про Чебурашку и крокодила Гену. В частности, он написал песню «Голубой вагон», песенки крокодила Гены и старухи ШапоклякФото: ТАСС

Народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР Владимир Шаинский родился в 1925 году. Закончил московскую Консерваторию имени Чайковского, начинал карьеру с написания симфонии и струнного квартета. Прославился детскими песнями, в том числе для мультфильмов - "Чунга-Чанга", "Антошка", "Чебурашка и Крокодил Гена", "Голубой вагон", а также автор музыки к любимым в народе песням "Когда цвели сады", "Идет солдат по городу", "Мы начинаем КВН". Всего написал больше ста различных композиций.

В день своего 90-летия в 2015 году Владимир Шаинский дал большое интервью "Комcомолке", где рассказал своей жизни в США с любимой женой Светланой и дочерью Анной, а также о перенесенной серьезной операции.

Умер Владимир Шаинский.Ушёл из жизни знаменитый композитор, автор музыки к множеству мультфильмов Владимир Шаинский. Ему было 92 года. Соболезнуем родным и близким легендарного музыканта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Владимир Шаинский обожал подводную охоту, играл в кино и нашел любовь младше его на 40 лет

26 декабря не стало автора четырехсот песен, музыки к десяткам популярных фильмов и мультиков. Однако некоторые грани творческой личности Владимира Яковлевича остаются малоизвестными (подробности)

МНЕНИЕ

От улыбки было всем светлей...

Евгения КОРОБКОВА

Год добирает. За одну неделю мы лишились двух гениев. 24 декабря ушел из жизни гений лингвистики Андрей Анатольевич Зализняк. Сегодня - не стало гения музыки Владимира Шаинского.

Автор изумительных, простых, как «Дощечка» песен. Напеть их может каждый. А вот создать - мог один он. (подробности)

Еще больше материалов по теме: «Владимир Шаинский: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Три американских города подали в суд на Минобороны США
Ракета-носитель с первым спутником связи Анголы стартовала с Байконура
СМИ: ФСБ по делу Шакро Молодого задержала экс-главу СУ СК по ЦАО Москвы
Впервые за 2,5 года цена нефти Brent превысила $67, а WTI – $60
Российское судно «Механик Ярцев» дало сильный крен у британских берегов
Путин на саммите СНГ пообщался с Додоном
МИД РФ рассчитывает на продвижение в вопросе размещения миссии ООН в Донбассе
Президент Киргизии предупредил об активной пропаганде ИГ* в Центральной Азии
Стало известно, где похоронят Владимира Шаинского
Минфин США расширил санкции против Северной Кореи
МИД РФ рекомендует россиянам заранее уточнять порядок въезда на Украину
Лавров и Тиллерсон обменялись мнениями по ситуации в Сирии и на Корейском полуострове
СМИ: Боевики сбили сирийский военный самолет в небе над Хамой
Приставы сняли арест с активов АФК «Система» в МТС, «Медси» и БЭСК
Трамп обвинил Клинтон в финансировании фальшивого «российского досье»
Полиция Нидерландов задержала четырех подозреваемых в подготовке теракта
Газпром построит до конца года две трети газопровода «Сила Сибири»