2017-12-29T23:30:45+03:00
Политика

США уговаривают Турцию не покупать российские системы ПВО/ПРО

Пентагон настаивает на "сохранении оперативной совместимости" в НАТО всех крупных военных систем
Юлия ДИВЕЕВА
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Пентагон против российских ПРО на вооружении у турцииПентагон против российских ПРО на вооружении у турцииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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США продолжают отговаривать Турцию от покупки российских комплексов противовоздушной и противоракетной обороны. Информацию подтвердил сотрудник пресс-службы Пентагона Джонни Майкл.

Он отметил, что Вашингтон «довел свою обеспокоенность» до руководства в Анкаре. В американской Минобороны свою позицию объясняют тем, что российские С-400 могут оказаться не совместимы с остальным вооружением и компьютерными программами, которые использует НАТО.

"Мы поддерживаем открытый диалог по данному вопросу и подчеркиваем важность сохранения оперативной совместимости в НАТО при приобретении любых крупных военных систем", - подчеркнул Майкл.

Ранее в пятницу Россия и Турция подписали кредитное соглашение о поставке Москвой Анкаре зенитных ракетных систем С-400 «Триумф». Речь идет о 36 машинах или 144 ракетах, готовых немедленно заступить на дежурство. Эта новость чрезвычайно взволновала США.

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что общая стоимость поставки С-400 Турции составит около 2,5 млрд долларов.

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