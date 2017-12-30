2017-12-30T09:39:54+03:00
Наука

Запущенный с Байконура спутник Анголы успешно вышел в точку стояния

Возникшие ранее проблемы были дистанционно устранены группой молодых специалистов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Спутник не выходил на связь более сутокСпутник не выходил на связь более сутокФото: сайт Роскосмоса.
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Запущенный с космодрома Байконур ангольский спутник "Ангостат" успешно вышел в точку стояния. Возникшие ранее неполадки были связаны с несовместимостью некоторых французских компонентов с российскими стандартами.

"Ангосат" успешно вышел в точку стояния на геостационарной орбите. После его запуска возникли проблемы из-за "нестыковки" российских и французских регламентов", - передает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

Напомним, что связь со спутником "Ангосат", запущенным 26 декабря ракетой "Зенит-3SLБФ", была потеряна после успешного запуска на этапе раскрытия солнечных батарей. Разработчики аппарата из компании "Энергия" восстанавливали телеметрию дольше суток и к вечеру 27 декабря все системы заработали в штатном режиме.

Уточняется, что устранить возникшую проблему удалось дистанционно, благодаря усилиям группы молодых сотрудников космической корпорации.

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