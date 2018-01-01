Из-за протестов в Иране заблокировали Telegram и Instagram

1 Янв. 2018 2018-01-01T03:42:29+03:00

Решение временно перекрыть гражданам доступ к мессенджеру и соцсети было принято с целью «поддержать порядок» в республике

Изменить размер текста: A A

Власти Ирана из-за непрекращающихся антиправительственных акций протеста заблокировали доступ не только к мессенджеру Telegram, но и к социальной сети Instagram.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на иранский государственный телеканал IRIB, это решение было принято «на самом высоком уровне» с целью «поддержать порядок» в республике.

Ранее стало известно, что в ночь на 31 декабря во время стихийного митинга протеста в иранском городе Доруд погибли два человека. Как утверждают очевидцы в соцсетях, двух демонстрантов застрелили полицейские, однако заместитель губернатора провинции Лурестан заявляет, что стражи порядка не виноваты в гибели протестующих.

По его словам, силы безопасности не стреляли, а местные власти обнаружили доказательства причастности к этому столкновению «врагов революции» — радикальных боевиков-исламистов и неких иностранных агентов.

Напомним, акции протеста во многих городах Ирана продолжаются с 27 декабря.