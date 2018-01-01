Протестующий в Иране обстрелял полицейских: один убит, трое ранены

1 Янв. 2018 2018-01-01T23:33:18+03:00

Антиправительственные акции по всей стране не прекращаются уже несколько дней

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Во время очередной антиправительственной акции в иранском городе Неджефабад (провинция Исфахан) 1 января протестующий обстрелял полицейских, убил одного правоохранителя и ранил троих.

Как передает агентство Reuters со ссылкой на представителя местной полиции, демонстрант открыл огонь по стражам порядка из охотничьего ружья. Пострадавших доставили в больницу с огнестрельными ранениями.

Таким образом, число жертв беспорядков в Иране возросло до 13 человек: двое демонстрантов были убиты в ночь на воскресенье 31 декабря, ещё десять погибли в столкновениях с силовиками в тот же день вечером.

Напомним, массовые акции протеста против нынешнего иранского правительства по всей стране начались на прошлой неделе. Ради поддержания порядка в республике заблокировали доступ к мессенджеру Telegram, и к социальной сети Instagram.

МИД России предупредил наших соотечественников, что из-за массовых протестов в Иране сейчас небезопасно, россиянам советуют держаться подальше от многолюдных мест.