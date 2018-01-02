2018-01-02T10:09:16+03:00
Происшествия

Жертвами пожара в Якутии стали трое взрослых и ребёнок

Огонь в частном доме вспыхнул в первый день Нового года
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ: «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ: «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Печальная статистика: пожары в Новый год случаются намного чаще, чем в любые другие праздники. Следователи Якутии выясняют, что стало причиной возгорания в одном из частных домов в городе Мирный, где 1 января заживо сгорели четыре человека – двое мужчин, женщина и четырехлетний ребёнок.

Их тела нашли пожарные после того, как потушили пылающий в садово-огородническом товариществе «Север» дом.

В сообщении пресс-службы СУ СКР по Республике Саха отмечается, что выезжавшая на место трагедии следственно-оперативная группа не нашла видимых следов, свидетельствующих о криминальном характере смерти, ни на пепелище, ни на телах погибших. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ: «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Назначены судебные экспертизы, расследование продолжается.

К слову, 1 января в Курганской области отравились угарным газом восемь человек, пятеро из них скончались, а в Оренбургской – по той же причине умерли семь человек, в том числе трое детей.

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