2018-01-02T09:23:08+03:00
В мире

Южная Корея предложила КНДР провести переговоры на высоком уровне

Не исключено, что встреча высокопоставленных представителей двух стран состоится уже 9 января
Дарья ИВАШКИНА
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Южная Корея предложила КНДР провести переговоры на высоком уровнеЮжная Корея предложила КНДР провести переговоры на высоком уровнеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Южнокорейский министр по делам объединения Республики Корея Чо Мен Гюн отреагировал на заявление КНДР о намерении направить свою делегацию на XXIII зимние Олимпийские игры, которые пройдут в феврале в Пхенчхане. Так, он предложил Пхеньяну провести переговоры на высоком уровне.

Как сообщает агентство «Ренхап», переговоры планируется провести 9 января в деревне Пханмунджом в демилитаризованной зоне между двумя корейскими государствами.

«Мы собираемся сесть с Северной Кореей лицом к лицу и честно обсудить общие интересы для улучшения двухсторонних отношений», - сказал Чо Мен Гюн.

Напомним, северокорейский лидер Ким Чен Ын в своем новогоднем обращении к гражданам КНДР сообщил о намерении отправить свою национальную сборную на Олимпиаду-2018. Как заметил политик, предстоящие Игры - это «хороший шанс для демонстрации возможностей нации».

Кстати, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, выступая во вторник, 2 января, на первом в этом году заседании Госсовета, приветствовал инициативу Пхеньяна.

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