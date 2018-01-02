Власти Ирана обвинили США, Британию и Саудовскую Аравию в организации протестов

2 Янв. 2018 2018-01-02T11:44:46+03:00

В Тегеране считают, что Вашингтон, Лондон и Эр-Рияд хотят затормозить развитие исламской республики

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Секретарь высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани обвинил США, Великобританию и Саудовскую Аравию в организации массовых протестов в стране. По его словам, эти протесты являются частью «опосредованной войны», которую ведут с Тегераном Вашингтон, Лондон и Эр-Рияд.

Как отметил представитель иранского Совбеза, другие страны руководят протестными акциями через соцсети. «На основе нашего анализа около 27% новых хэштегов, направленных против Ирана, разработаны саудовским правительством», - цитирует Шамхани агентство Tasnim.

По мнению секретаря высшего совета нацбезопасности, подобное вмешательство других государств нацелено на то, чтобы затормозить развитие исламской республики. Однако, по прогнозам местных властей, демонстрации «закончатся уже через несколько дней».

Напомним, акции протеста в Иране продолжаются с 28 декабря. Поводом для них стали рост цен на продукты питания и высокий уровень безработицы в стране. По последним данным, в ходе беспорядков погибли 12 человек.