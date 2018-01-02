2018-01-02T11:44:46+03:00
В мире

Власти Ирана обвинили США, Британию и Саудовскую Аравию в организации протестов

В Тегеране считают, что Вашингтон, Лондон и Эр-Рияд хотят затормозить развитие исламской республики
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments60
Акции протеста в Иране продолжаются с 28 декабряАкции протеста в Иране продолжаются с 28 декабряФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Секретарь высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани обвинил США, Великобританию и Саудовскую Аравию в организации массовых протестов в стране. По его словам, эти протесты являются частью «опосредованной войны», которую ведут с Тегераном Вашингтон, Лондон и Эр-Рияд.

Как отметил представитель иранского Совбеза, другие страны руководят протестными акциями через соцсети. «На основе нашего анализа около 27% новых хэштегов, направленных против Ирана, разработаны саудовским правительством», - цитирует Шамхани агентство Tasnim.

По мнению секретаря высшего совета нацбезопасности, подобное вмешательство других государств нацелено на то, чтобы затормозить развитие исламской республики. Однако, по прогнозам местных властей, демонстрации «закончатся уже через несколько дней».

Напомним, акции протеста в Иране продолжаются с 28 декабря. Поводом для них стали рост цен на продукты питания и высокий уровень безработицы в стране. По последним данным, в ходе беспорядков погибли 12 человек.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Путин поздравил хореографа Юрия Григоровича с днем рождения
Индия закупит у России 240 высокоточных авиационных бомб
Яровая сравнила празднование дня рождения Бандеры с поминками Украины
Президент Южной Кореи распорядился подготовиться к возможному участию КНДР в Олимпиаде-2018
«Верные друзья»: Минобороны поздравило россиян с Новым годом видеороликом с щенками
Поклонская назвала главную цель в жизни
Худрук New York City Ballet уходит со своего поста из-за обвинений в домогательствах
Число жертв массовых протестов в Иране увеличилось до 20
ЦИК получил около 60 уведомлений по выдвижению кандидатов в президенты
Биометрический контроль на границе с Украиной прошли 1,9 тысячи россиян
Ученые рассказали о десятилетнем периоде похолодания на юге России
Китай приветствовал возможные переговоры между Южной Кореей и КНДР
Росгвардия рекомендовала не обсуждать поездки за рубеж в соцсетях
Аксенов назвал нацизм неотъемлемой частью идеологии Украины
Уголовное дело возбудили по факту гибели семи человек в Оренбургской области
Погранслужба США заявила о перебоях в работе систем данных аэропортов
Южная Корея предложила КНДР провести переговоры на высоком уровне
МИД Китая сообщил о предстоящем визите Макрона
В Южной Корее приветствовали желание КНДР участвовать в Олимпиаде-2018
Пушков: Поляки устали от «успехов» Порошенко
МИД Китая заявил о готовности наращивать стратегическое взаимодействие с Россией