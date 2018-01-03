Ким Чен Ын приказал начать переговоры с Южной Кореей

3 Янв. 2018 2018-01-03T08:57:06+03:00

Обсуждение возможного участия КНДР в Олимпиаде в Пхенчхане пройдет по "горячей линии" на границе двух стран

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Лидер КНДР Ким Чен Ын приказал руководству страны подготовиться к началу переговоров с Южной Кореей по поводу участия северокорейских спортсменов в Олимпийских играх 2018 года, которые пройдут в Пхенчхане. В этих целях к 9:30 по мск будет восстановлена линия специальной связи в Пханмунджоме на границе двух стран.

"Поддерживая решение руководства, мы будем налаживать тесные контакты с Южной Кореей в самой искренней и честной манере", - сказал глава агентства по межкорейским делам Ри Сон Вон.

Он также отметил, что в ходе переговоров будут подняты рабочие вопросы, касательно возможной отправки делегации КНДР в Пхенчхан, передает Ренхап.

Ранее Ким Чен Ын сообщил о намерении отправить национальную сборную на Олимпиаду-2018, поскольку это "хороший шанс для демонстрации возможностей" страны и ее народа.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин уже приветствовал такую инициативу Пхеньяна.