2018-01-04T20:07:45+03:00
Политика

Муж задержанной в Латвии журналистки ВГТРК рассказал о процессе ее депортации

Анатолий Курлаев отметил, что у его супруги Ольги никогда не было проблем с законом на территории Евросоюза
Денис СУХОВ
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Муж задержанной в Латвии журналистки ВГТРК рассказал о процессе ее депортацииМуж задержанной в Латвии журналистки ВГТРК рассказал о процессе ее депортацииФото: кадр с видео
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Муж задержанной в Латвии журналистки ВГТРК Ольги Курлаевой рассказал, как супругу готовят к выдворению из прибалтийской страны.

«Телефон у неё отобрали в полиции. Собственно говоря, у неё всё было точно так же, как и у меня. Пришла полиция с утра, сказала: «Проследуйте за нами». Мне кажется, даже полицейские, как мне Оля писала, были те же самые», - цитирует телеканал «360» Анатолия Курлаева, которого самого ранее депортировали из Латвии.

По словам Курлаева, супругу без объяснения причин сопроводили в тот же полицейский участок, куда ранее доставили его самого. Он подчеркнул, что у жены никогда не было проблем с законом на территории Евросоюза.

В настоящее время Курлаева находится в центре содержания нелегальных эмигрантов в Муциниеки, сообщил РИА Новости знакомый Курлаевой, журналист Алексея Стетюха.

«Она отметила, что не имеет претензий к своему содержанию. Задержавшим ее сотрудникам правоохранительных органов самим неудобно за то, что происходит», - добавил Стетюха.

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