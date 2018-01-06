2018-01-06T05:48:53+03:00
Политика

Тиллерсон: США скоро примут решение по ядерной сделке с Ираном

По словам госсекретаря, президент Трамп или изменит соглашение по иранской ядерной программе, или отменит его
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Госсекретарь США Рекс ТиллерсонГоссекретарь США Рекс ТиллерсонФото: REUTERS
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Глава Белого дома Дональд Трамп на днях примет окончательное решение об участии Соединенных Штатов в Соглашении по ядерной программе Ирана. Об этом сообщил госсекретарь США Рекс Тиллерсон в интервью агентству Associated Press.

По его словам, президент Трамп сказал, что он или «внесет изменения» в ядерную сделку с Тегераном «или отменит её».

«Мы постараемся выполнить свои обещания, и внести изменения», - подчеркнул глава госдепартамента.

Он уточнил, что «изменения в закон, определяющий американское участие в соглашении от 2015 года, могут появиться в течение недели, или вскоре после этого».

Напомним, Дональд Трамп постоянно критикует заключенное «шестеркой» международных посредников соглашение с Ираном по атому, называя его «худшей сделкой» в истории Америки и «позором» для США.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя сказал, что истинная цель созыва Вашингтоном встречи СБ по ситуации в Иране – это «завуалированная попытка» сорвать ядерную сделку с Тегераном.

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