2018-01-06T02:58:10+03:00
В мире

Небензя: «Дайте Ирану самому разобраться со своими проблемами»

Постпред России при ООН считает, что США созвали нынешнее заседание СБ, чтобы сорвать ядерную сделку с Тегераном
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Постпред России при ООН Василий НебензяПостпред России при ООН Василий НебензяФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Постпред России при ООН Василий Небензя считает, что Соединенные Штаты созвали нынешнее заседание Совбеза по Ирану не ради «защиты прав и интересов» иранского народа, а чтобы вновь попытаться сорвать ядерную сделку с Тегераном.

«Вы распыляете энергию Совета Безопасности вместо того, чтобы направить ее на разрешение острых кризисных ситуаций в Афганистане, Сирии, Ливии, Ираке, Йемене, КНДР, на Африканском континенте. Вы предлагаете заняться вмешательством во внутренние дела государства», - сказал российский дипломат.

Таким образом, он поддержал иранского коллегу, обвинившего США во вмешательстве в дела его страны и подстрекательстве иранцев к уличным протестам.

«Дайте Ирану самому разобраться со своими проблемами. Тем более, что это и происходит», - сказал Василий Небензя.

Он подчеркнул, что «истинная подоплека причин созыва сегодняшнего заседания» СБ ООН кроется «в завуалированной попытке использовать текущий момент» для срыва соглашения по иранской ядерной программе, передает ТАСС.

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