Ростуризм предупредил о риске наводнений в Германии и Франции

7 Янв. 2018 2018-01-07T15:18:41+03:00

В ведомстве призвали туроператоров информировать своих клиентов о погодных условиях в Европе

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В воскресенье, 7 января, федеральное агентство по туризму предупредило российских туристов о риске наводнений в Германии и Франции.

«В Германии и Франции после прохождения циклона поднялась вода в реках до критических отметок. Сохраняется повышенный уровень метеоугрозы в связи с риском наводнений», - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В связи с этим Ростуризм рекомендовал россиянам, которые в настоящее время находятся в Европе, учитывать метеорологическую обстановку, внимательно следить за прогнозом погоды, соблюдать меры личной безопасности, а также следовать рекомендациям местных властей.

Кроме того, федеральное агентство по туризму призвало туроператоров информировать своих клиентов о риске наводнений в ФРГ и Франции.

Напомним, ранее Ростуризм призвал учитывать ситуацию на горнолыжных курортах в Италии: в ведомстве рекомендовали соблюдать меры безопасности в связи со сходом снежных лавин и обильными снегопадами.