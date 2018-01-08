Спасатели обнаружили тело моряка с горящего в Восточно-Китайском море танкера

8 Янв. 2018 2018-01-08T12:03:42+03:00

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Китайские спасатели обнаружили тело одного из моряков, пропавших после столкновения танкера и сухогруза в Восточно-Китайском море. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

«Последняя информация, которую мы получили - сегодня в 10:30 по местному времени (05:30 мск) спасатели обнаружили тело одного пропавшего, его личность устанавливается», - заявил Лу Кан.

Дипломат подчеркнул, что поисково-спасательная операция продолжается, несмотря на крайне неблагоприятные погодные условия. Причина столкновения двух судов остается неизвестной.

Лу Кан также выразил благодарность иностранным государствам, принявшим участие в поисках.

Напомним, 6 января в 290 км к востоку о устья Янцзы иранский нефтеналивной танкер SANCHI столкнулся с гонконгским сухогрузом CF CRISTAL. В результате пропали без вести 32 члена экипажа танкера — моряки из Ирана и Бангладеш. Кроме того, произошла утечка нефти и пожар, который не удается потушить до сих пор.