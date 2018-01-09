Песков: предвыборный штаб Путина сформируют в ближайшее время
Предвыборный штаб действующего президента РФ Владимира Путина, который намерен баллотироваться в марте на новый срок, начнет работу уже в ближайшее время. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Я думаю, в ближайшее время уже», - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, когда начнет функционировать штаб Путина.
При этом пресс-секретарь главы государства отказался комментировать детали избирательной кампании Путина, порекомендовав обращаться в штаб кандидата, когда последний начнет работу.
«Не имею права отвечать на эти вопросы по закону. Прошу обращаться в штаб Путина, когда он уже полноценно начнет функционировать», - отметил Песков.
Ранее Центризбирком сообщил, что в избирательный фонд Путина поступило уже чуть более 400 млн рублей, в том числе пожертвования от партии «Единая Россия» и ряда региональных фондов. На ведение своей кампании в качестве кандидата на пост президента, Путин имеет право использовать только эти средства.