МИД РФ приветствует договоренности, достигнутые Пхеньяном и Сеулом
В Министерстве иностранных дел России приветствуют договоренности, которые были достигнуты КНДР и Южной Кореей в ходе переговоров, состоявшихся 9 января в приграничном пункте Пханмунчжом.
Напомним, что во время встречи стороны обсудили пути снижения напряженности в регионе, восстановление линии экстренной связи и участие северокорейцев на Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане.
"Рассчитываем, что все заинтересованные стороны окажут поддержку шагам Севера и Юга Кореи по возобновлению диалога. Убеждены, что это единственно возможный путь к поиску взаимоприемлемого решения проблем полуострова мирным, политико-дипломатическим путем, к чему всегда призывала наша страна", - говорится на сайте МИД.
Между тем, в ведомстве выразили надежду на то, что реализация договоренностей поможет деэскалации на полуострове и установлению стабильности.
В свою очередь, Россия готова продолжать оказывать поддержку этому процессу примирения.