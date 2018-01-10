МИД РФ приветствует договоренности, достигнутые Пхеньяном и Сеулом

10 Янв. 2018 2018-01-10T15:42:43+03:00

В министерстве готовы и дальше способствовать процессу деэскалации напряженности в регионе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ведомстве выразили надежду на то, что реализация итогов поможет деэскалации на Корейском полуострове

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В Министерстве иностранных дел России приветствуют договоренности, которые были достигнуты КНДР и Южной Кореей в ходе переговоров, состоявшихся 9 января в приграничном пункте Пханмунчжом.

Напомним, что во время встречи стороны обсудили пути снижения напряженности в регионе, восстановление линии экстренной связи и участие северокорейцев на Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане.

"Рассчитываем, что все заинтересованные стороны окажут поддержку шагам Севера и Юга Кореи по возобновлению диалога. Убеждены, что это единственно возможный путь к поиску взаимоприемлемого решения проблем полуострова мирным, политико-дипломатическим путем, к чему всегда призывала наша страна", - говорится на сайте МИД.

Между тем, в ведомстве выразили надежду на то, что реализация договоренностей поможет деэскалации на полуострове и установлению стабильности.

В свою очередь, Россия готова продолжать оказывать поддержку этому процессу примирения.