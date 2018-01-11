Роберт Де Ниро о Трампе: «Главнокомандующий сопляк, чертов идиот»

11 Янв. 2018 2018-01-11T02:11:41+03:00

Актер в очередной раз выступил с критикой президента США

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Голливудский актер Роберт Де Ниро сравнил выпады президента США Дональда Трампа и его администрации в сторону средств массовой информации с поведением представителей бывшего главы США Ричарда Никсона, чье президентство завершилось Уотергейтским скандалом и отставкой.

Де Ниро очень резко отозвался о Трампе, выступая на Национальном совете по обзору ежегодных гала-концертов, передает сайт телеканала CNN.

«Наш главный ребенок, главный сопляк, как я его называю, взял прессув осаду, высмеивая ее и пытаясь дискредитировать ее через возмутительные атаки и ложь. Этот гребаный идиот - президент. Этот парень - гребаный дурак. Главнокомандующий сопляк», - сказал Де Ниро, представляя актрису Мэрил Стрип.

Напомним, в прошлом году Трамп в Твиттере назвал Стрип одной из самых переоцененных актрис, за то, что она подвергла его поведение критике.

Де Ниро на выборах поддерживал кандидата от демократов Хиллари Клинтон. В 2016 году актер признался, что хотел бы «съездить» Трампу по лицу.