Главреды на встрече с Путиным лоббировали отмену запрета на рекламу алкоголя

11 Янв. 2018 2018-01-11T21:14:46+03:00

Президент РФ напомнил, что послабления в этой области уже были сделаны, но пообещал учесть все пожелания в будущем

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Главные редакторы крупнейших в стране изданий на встрече с президентом России Владимиром Путиным, которая прошла в "КП", попросили его отменить запрет на рекламу алкоголя или хотя бы частично ослабить регуляции в этой сфере.

В ответ на это, глава государства напомнил, что ранее ослабления уже были сделаны. Так, разрешена реклама пива и вин отечественного производства. А виски, коньяк и другие сильно алкогольные напитки - это уже "совсем плохо"

"Хороший и качественный алкоголь все равно на основе спирта. Он дает силу только на короткий промежуток времени. <...> Я вырос на материнском молоке", - сказал Путин.

Между тем, президент признал, что слова главредов не лишены оснований, ведь объемы доходов от рекламы сократились в два раза. Поэтому в будущем власти постараются учесть все сказанное во время встречи.

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