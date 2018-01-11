Главреды на встрече с Путиным лоббировали отмену запрета на рекламу алкоголя
Главные редакторы крупнейших в стране изданий на встрече с президентом России Владимиром Путиным, которая прошла в "КП", попросили его отменить запрет на рекламу алкоголя или хотя бы частично ослабить регуляции в этой сфере.
В ответ на это, глава государства напомнил, что ранее ослабления уже были сделаны. Так, разрешена реклама пива и вин отечественного производства. А виски, коньяк и другие сильно алкогольные напитки - это уже "совсем плохо"
"Хороший и качественный алкоголь все равно на основе спирта. Он дает силу только на короткий промежуток времени. <...> Я вырос на материнском молоке", - сказал Путин.
Между тем, президент признал, что слова главредов не лишены оснований, ведь объемы доходов от рекламы сократились в два раза. Поэтому в будущем власти постараются учесть все сказанное во время встречи.
ПОЛНАЯ СТЕНОГРАММА ОБЩЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА С РУКОВОДИТЕЛЯМИ СМИ
Владимир Путин в редакции «Комсомольской правды» 11 января 2018 года.Президент России приехал в редакцию «Комсомолки» на встречу с главными редакторами ведущих изданий страны