2018-01-11T21:14:20+03:00
Политика

Путин заявил, что ситуация в Донбассе переходит в замороженный конфликт

По словам президента, никто в таком раскладе не заинтересован, в том числе Россия
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Путин уверен, что отношения между Россией и Украиной со временем нормализуютсяПутин уверен, что отношения между Россией и Украиной со временем нормализуютсяФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Президент России Владимир Путин считает, что ситуация в Донбассе постепенно приобретает характер замороженного конфликта. Об этом глава государства заявил ходе беседы с главными редакторами ведущих СМИ страны.

"Никто в этом не заинтересован, в том числе и Россия. Мы бы хотели, чтобы ситуация разрешилась, но разрешилась так, чтобы она не вызывала озабоченности ни у кого, кто проживает на этой территории", - сказал президент.

Он подчеркнул, что полная, а не выборочная, реализация минских договоренностей вполне бы устроила Россию. К тому же, велика вероятность, что после разрешения ситуации на востоке Украины, межгосударственные отношения между Москвой и Киевом начнут налаживаться.

Напомним, что в четверг, 11 января, Путин в четвертый раз посетил редакцию "Комсомольской правды". Глава государства поздравил сотрудников СМИ с Днем печати, а также обсудил с главредами актуальные вопросы.

ПОЛНАЯ СТЕНОГРАММА ОБЩЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА С РУКОВОДИТЕЛЯМИ СМИ

Владимир Путин в редакции «Комсомольской правды» 11 января 2018 года.Президент России приехал в редакцию «Комсомолки» на встречу с главными редакторами ведущих изданий страны

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