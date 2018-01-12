2018-01-12T16:35:47+03:00
Политика

Путин обсудил с Совбезом РФ ситуацию в Сирии и северокорейский кризис

Так, затрагивалась тема зон деэскалации и итоги недавних прямых контактов представителей Сеула и Пхеньяна
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

В пятницу, 12 декабря, президент России Владимир Путин провел встречу с постоянными членами Совета безопасности РФ. В ходе беседы были затронуты вопросы урегулирования ситуации в Сирии и разрешения северокорейского кризиса. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Так, были подняты темы функционирования зон деэскалации в республике, а также обсуждался ход подготовки к проведению Конгресса сирийского национального диалога, который состоится в Сочи 29-30 января.

"Путин также проинформировал участников совещания о состоявшемся накануне вечером весьма обстоятельном телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом ", - цитирует ТАСС Пескова.

Кроме того, глава государства обменялся с членами Совбеза мнениями касательство ситуации вокруг КНДР. Особое внимание уделялась недавнему налаживанию прямых контактов представителями Сеула и Пхеньяна.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
СК просит оставить Серебренникова под домашним арестом до 19 апреля
Посол США в Панаме уходит в отставку из-за политики Трампа
Власти Канады ввели новые санкции в отношении КНДР
Доходы Грудинина за последние шесть лет составили более 157 млн рублей
США и еще 16 стран будут перехватывать суда, торгующие с КНДР
ВЦИОМ: Почти 70% россиян заявили, что точно придут на выборы президента
Полуголая активистка Femen набросилась на президента Чехии
В Турции задержан очередной подозреваемый по делу об убийстве посла Карлова
Совфед готов вместе с Госдумой доработать закон о притравке
Опубликовано видео уничтожения боевиков, атаковавших авиабазу Хмеймим
МИД России выразил протест временному поверенному в делах Швеции
Гройсман предложил Путину вместе с техникой вернуть Украине и сам Крым
Водителя автобуса, влетевшего в переход на "Славянском бульваре", отправили под домашний арест до 25 февраля
Дворкович: рост утилизационного сбора на автомобили может составить до 15%
Отважная свинья отбила сородича от мясников
Захарова: Британские СМИ получили госзаказ на дискредитацию ЧМ-2018
МИД Украины изучает вопрос о возвращении техники из Крыма
Курс украинской валюты побил исторический антирекорд