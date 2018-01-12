Путин обсудил с Совбезом РФ ситуацию в Сирии и северокорейский кризис
В пятницу, 12 декабря, президент России Владимир Путин провел встречу с постоянными членами Совета безопасности РФ. В ходе беседы были затронуты вопросы урегулирования ситуации в Сирии и разрешения северокорейского кризиса. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Так, были подняты темы функционирования зон деэскалации в республике, а также обсуждался ход подготовки к проведению Конгресса сирийского национального диалога, который состоится в Сочи 29-30 января.
"Путин также проинформировал участников совещания о состоявшемся накануне вечером весьма обстоятельном телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом ", - цитирует ТАСС Пескова.
Кроме того, глава государства обменялся с членами Совбеза мнениями касательство ситуации вокруг КНДР. Особое внимание уделялась недавнему налаживанию прямых контактов представителями Сеула и Пхеньяна.