2018-01-13T12:42:45+03:00
Политика

МИД России отреагировал на заявление Трампа о ядерной сделке с Ираном

В дипведомстве считают, что США взяли курс на слом Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе
Дарья ИВАШКИНА
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Здание министерства иностранных дел РоссииЗдание министерства иностранных дел РоссииФото: Иван ВИСЛОВ
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В министерстве иностранных дел России прокомментировали заявление президента США Дональда Трампа о «последнем шансе» в ситуации вокруг иранской ядерной сделки.

Как отметил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, в Москве слова американского лидера оценили крайне негативно. По словам дипломата, решение «в последний раз» продлить режим снятия санкций с Ирана принято Соединенными Штатами для отвода глаз.

«Оправдываются наши худшие ожидания. По моим оценкам, США взят курс на слом Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). И то, что продлены президентские wavers - исключения из санкционного режима еще на определенное время - это не более чем косметика, переоценивать значение этого шага не следует», - сказал Рябков РИА Новости.

Напомним, накануне Трамп заявил, что «в последний раз» продлил заморозку санкций против Ирана в рамках ядерного соглашения. При этом он потребовал от Евросоюза «исправить» СВПД, иначе Вашингтон выйдет из сделки.

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