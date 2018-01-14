2018-01-14T07:40:35+03:00
В мире

Губернатор Гавайев принес извинения за ложную ракетную тревогу

Политик пообещал принять меры для улучшения системы оповещения
Дарья ИВАШКИНА
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Ранее жители Гавайев получили СМС, в котором говорилось, что в сторону Гавайских островов якобы летит баллистическая ракетаРанее жители Гавайев получили СМС, в котором говорилось, что в сторону Гавайских островов якобы летит баллистическая ракетаФото: REUTERS
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Губернатор американского штата Гавайи Дэвид Иге, выступая на пресс-конференции в гавайской столице Гонолулу, извинился перед местными жителями за рассылку ложного предупреждения о приближающейся баллистической ракете и пообещал принять меры для улучшения системы оповещения.

«Я приношу извинения за ту боль и замешательство, к которым привела данная ложная тревога», - сказал глава штата, назвав инцидент «досадным и достойным сожаления».

Также политик подтвердил, что ошибка стала следствием человеческого фактора. По его словам, сотрудник службы чрезвычайных ситуаций по ошибке нажал не на ту кнопку на своем компьютере, сообщает ABC. «Мы изучим варианты того, как можно улучшить соответствующие процедуры с тем, чтобы такого не повторилось снова», - добавил Дэвид Иге.

Напомним, 13 января жители Гавайев получили СМС, в котором говорилось, что в сторону Гавайских островов якобы летит баллистическая ракета. По данным американских СМИ, это привело к панике среди местного населения.

«Немедленно ищите убежище. Это не учения», - в частности, гласит СМС-сообщение Фото: REUTERS

«Немедленно ищите убежище. Это не учения», - в частности, гласит СМС-сообщениеФото: REUTERS

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