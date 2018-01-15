15 Янв. 2018 2018-01-15T07:14:43+03:00

Президент США заявил, что не оскорблял страны третьего мира

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Глава Белого дома Дональд Трамп не считает себя расистом. Об этом глава государства заявил журналистам сам.

"Нет, я не расист. Я наименее расистский человек, у которого вы брали интервью", — заявил президент США.

Трамп также отрицает, что оскорблял страны третьего мира и делал обидные ремарки в их адрес во время совещания в Белом доме, передает РИА Новости.

Напомним, 12 января СМИ сообщили, что в ходе совещания по соглашениям о мигрантах из Гаити, Сальвадора и стран Африки Трамп выразил недоумение тем, что «кто-то хочет, чтобы все эти люди из гадюшников приезжали сюда».

Эти слова президента вызвали новую волну негодования у американской общесвтенности. В субботу над входом в элитный отель Trump International в Вашингтоне появилась огромная световая проекция слова «гадюшник».