2018-01-15T16:02:23+03:00
Дом. Семья

Панды напали на снеговика в канадском зоопарке

Забавная видеозапись набирает популярность в Сети
Вера КОН
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В канадском зоопарке панды напали на снеговика .

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«Почему без пятен?» - в канадском зоопарке панды напали на снеговика. Видеозапись драки опубликована на YouTube-странице зоопарка в Торонто. За пару дней она набрала почти 100 тысяч просмотров.

В подписи к ролику уточняется, что снеговика избили три панды - Эр Шун, Цзя Панап и Цзя Юйю. А сделали снежного красавца смотрители панд. Вот, наверное, им было обидно увидеть своё творение разрушенным так скоро...

Напомним, в США и Канаде в начале января установились аномально низкие температуры. Морозы сопровождались снегопадом. Снег выпал даже во Флориде! А в Северной Каролине из-за аномального холода аллигаторы вмёрзли в лёд водоёмов (подробности)

В целом, эта зима богата на аномалии. В США замёрз океан, Сахару занесло снегом, а в России расцвела верба, в Германии - потоп. Подробнее об этом вы можете узнать в материале 10 пугающих природных аномалий января-2018

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