2018-01-17T11:15:35+03:00
Политика

Хантсман анонсировал публикацию доклада о новых санкциях. Эксперт: ощутимого эффекта не будет

Ранее американский посол в РФ Джон Хантсман анонсировал новый "черный список" наших бизнесменов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments14
Администрация США вынуждена отбиваться от постоянных обвинений "в связях с Кремлем"Администрация США вынуждена отбиваться от постоянных обвинений "в связях с Кремлем"Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Очередная попытка США повлиять на внутрироссийскую ситуацию с помощью санкций не принесет ожидаемых результатов. Такое мнение высказал кандидат исторических наук, американист Ярослав Левин.

По его словам, введение новых ограничительных мер в отношении граждан РФ только приведет к противоречиям между Вашингтоном и его союзниками, прежде всего, в Старом Свете.

"Все черные списки показывают: ощутимого эффекта от санкций нет. Закрыв свои рынки сбыта и банки для наших бизнесменов, Вашингтон лишь толкнет их в объятия конкурентов Америки - в Европу, Китай", - сказал эксперт в интервью корреспонденту "КП".

Между тем, Левин считает, что в ближайшее время санкции так и не будут отменены, поскольку нынешняя администрация вынуждена отбиваться от подозрений "в связях с Москвой".

Напомним, ранее посол США в России Джон Хантсман заявил, что к 29 января в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" будет составлен доклад о новых мерах, включающий в себя "черный" список россиян.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В новом спин-оффе "Звездных войн" покажут знакомство Хана Соло и Чубакки
В США умер режиссер Хью Уилсон, создавший «Полицейскую академию»
По федеральной программе Россию благоустроили на 103%
Поклонская: ответственность за происходящее на Украине несет Порошенко
Появились фото с места убийства предпринимателя и его 7-летнего сына в Оренбурге
Кира Найтли не снимается в современных фильмах, чтобы ее героинь не насиловали
В США потерянную картину Рембрандта чуть не продали за 800 долларов
Служба, поднявшая ложную тревогу на Гавайях, хранила пароль на стикере
В России назван самый читаемый роман с начала 2018 года
Вор, укравший в Дании самую дорогую бутылку водки, не стал ее пить
Россия готова предоставить площадку для переговоров Кабула с талибами*
Совфед пригласит зарубежных наблюдателей на президентские выборы в РФ
Телеведущую Ираду Зейналову не пустили в Молдавию
В Мичигане упал небольшой метеорит
Лавров отправится в Нью-Йорк для участия в заседаниях Совбеза ООН
В Китае произошло крупное ДТП, погибли три человека
В аэропортах Хьюстона отменены более тысячи рейсов из-за бури "Инга"
В конгрессе США рассказали об активной подготовке военных к войне с Северной Кореей
Папа Римский встретился с жертвами сексуального насилия священников
Москва осталась вторым после Лондона самым дорогим городом для иностранцев
Компания Nestle продает итальянской Ferrero кондитерскую фабрику в США
Пушков считает, что новые санкции США против РФ ведут к холодной войне
В Финляндии началось досрочное голосование на выборах президента
Роспотребнадзор откроет горячую линию по вопросу обращения новых купюр
США сократили помощь палестинским беженцам на $65 млн
Тиллерсон рассказал об условии ужесточения санкций против КНДР
Экс-сотрудник ЦРУ арестован по подозрению в передаче секретных данных
Чемпионат России по футболу занимает 6 место в Европе по уровню зарплат