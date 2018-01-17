Хантсман анонсировал публикацию доклада о новых санкциях. Эксперт: ощутимого эффекта не будет

17 Янв. 2018 2018-01-17T11:15:35+03:00

Администрация США вынуждена отбиваться от постоянных обвинений "в связях с Кремлем" Фото: REUTERS

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Очередная попытка США повлиять на внутрироссийскую ситуацию с помощью санкций не принесет ожидаемых результатов. Такое мнение высказал кандидат исторических наук, американист Ярослав Левин.

По его словам, введение новых ограничительных мер в отношении граждан РФ только приведет к противоречиям между Вашингтоном и его союзниками, прежде всего, в Старом Свете.

"Все черные списки показывают: ощутимого эффекта от санкций нет. Закрыв свои рынки сбыта и банки для наших бизнесменов, Вашингтон лишь толкнет их в объятия конкурентов Америки - в Европу, Китай", - сказал эксперт в интервью корреспонденту "КП".

Между тем, Левин считает, что в ближайшее время санкции так и не будут отменены, поскольку нынешняя администрация вынуждена отбиваться от подозрений "в связях с Москвой".

Напомним, ранее посол США в России Джон Хантсман заявил, что к 29 января в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" будет составлен доклад о новых мерах, включающий в себя "черный" список россиян.