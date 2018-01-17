Пушков считает, что новые санкции США против РФ ведут к холодной войне

17 Янв. 2018 2018-01-17T09:57:05+03:00

К концу января в Вашингтоне будет представлен список российских бизнесменов, попадающих под ограничения

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Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков расценил введение США новых антироссийских санкций как становление на путь холодной войны и возвращение к прошлому.

Напомним, что новый пакет ограничительных мер в отношении РФ, включающий в себя так называемый "список кремлевских олигархов", был утвержден американским президентом Дональдом Трампом еще в августе 2017 года, однако окончательная его редакция появится лишь к концу этого месяца.

"[Посол США в России Джон] Хантсман нас заверяет, что скоро вступят в силу не новые санкции против России, а полугодичной давности. Не имеет значения. Важно лишь то, что США окончательно встали на путь холодной войны под девизом "Вперёд - в прошлое", - написал сенатор в своем микроблоге в твиттере.

Ранее американский дипломат заявил, что к 29 января будет представлен доклад о новых мерах против РФ, принятых в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций".