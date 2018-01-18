Депутаты Верховной рады одобрили закон о реинтеграции Донбасса

18 Янв. 2018 2018-01-18T13:02:48+03:00

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В четверг, 18 января, депутаты Верховной рады Украины одобрили законопроект "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях".

Как сообщил спикер украинского парламента Андрей Парубий, за документ проголосовали 280 человек при 226 необходимых.

Напомним, в первом чтении документ был утвержден 6 октября 2017 года. Самопровозглашенные республики Донбасса именуются "оккупированными территориями", Россия официально называется "оккупантом".

Ко второму чтению в документ внесли около 700 изменений. При этом депутаты не стали принимать поправку о денонсировании Договора о дружбе с Россией. Как отметил глава комитета по вопросам национальной безопасности Иван Винник, если договор будет отменен, то тогда придется отменять и границы страны.

Также были отклонены инициативы о разрыве дипломатических отношений с Москвой и признании ДНР и ЛНР террористическими организациями, передает ТАСС.