2018-01-19T12:09:43+03:00
Происшествия

В Турции перевернулся пассажирский автобус: шесть человек погибли

Известно, также о 29 пострадавших в результате происшествия
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Медики развозят пострадавших по больницам. Фото: ZumaTASSМедики развозят пострадавших по больницам. Фото: ZumaTASS
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В Турции вылетел с дороги и перевернулся пассажирский автобус, следующий из региона Хатай в город Муш. В результате аварии шесть человек погибли, еще по меньшей мере 29 получили травмы.

Уточняется, что инцидент произошел на трассе, соединяющей провинции Муш и Бингёль. По предварительным данным, водитель автобуса частной компании просто не справился с управлением в условиях гололеда и сильного снегопада.

Между тем, машины скорой помощи продолжают разводить пострадавших по больницам. портал Haberturk.

Напомним, что ранее страшная авария с участием пассажирского автобуса произошла также 18 января в Казахстане. Транспортное средство внезапно воспламенилось изнутри, в результате чего 52 человека погибли. Выбраться из пылающего автобуса удалось лишь пятерым.

К настоящему моменту известно, что все пассажиры были гражданами Узбекистана, которые ехали на подработку в Казань. Причины трагедии выясняются.

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