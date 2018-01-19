В Турции перевернулся пассажирский автобус: шесть человек погибли
В Турции вылетел с дороги и перевернулся пассажирский автобус, следующий из региона Хатай в город Муш. В результате аварии шесть человек погибли, еще по меньшей мере 29 получили травмы.
Уточняется, что инцидент произошел на трассе, соединяющей провинции Муш и Бингёль. По предварительным данным, водитель автобуса частной компании просто не справился с управлением в условиях гололеда и сильного снегопада.
Между тем, машины скорой помощи продолжают разводить пострадавших по больницам. портал Haberturk.
Напомним, что ранее страшная авария с участием пассажирского автобуса произошла также 18 января в Казахстане. Транспортное средство внезапно воспламенилось изнутри, в результате чего 52 человека погибли. Выбраться из пылающего автобуса удалось лишь пятерым.
К настоящему моменту известно, что все пассажиры были гражданами Узбекистана, которые ехали на подработку в Казань. Причины трагедии выясняются.