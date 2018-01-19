Военная операция Турции в сирийском Африне началась "де-факто"

19 Янв. 2018 2018-01-19T14:23:04+03:00

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Организованная Турцией военная операция в сирийском Африне, который находится под контролем курдов, фактически началась. Такое заявление сделал министр обороны республики Нуреттин Джаникли.

"Операция уже началась де-факто с трансграничными обстрелами", - цитирует Reuters главу МИД Турции.

При этом, подчеркивается, что военные подразделения на территорию региона пока не входили. Однако, по словам, Джаникли, в будущем все террористические элементы и объекты будут уничтожены.

Между тем, сообщается, что около полуночи турецкие войска выпустили около 70 снарядов в сторону курдских деревень в районе Африн.

Напомним, ранее Анкара заговорила о намерении перейти к военным действиям против вооруженных формирований курдов на севере Сирии. Власти республики считают их террористами, связанными с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана.

В МИД Сирии же заявили, что любая военная операция Турции в районе Африна будет восприниматься как акт агрессии.