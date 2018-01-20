«Нафтогаз» признал: остановить «Северный поток — 2» не выйдет

20 Янв. 2018 2018-01-20T08:45:22+03:00

На ЕС и США надежды нет, а «друзья Украины» советуют Киеву готовиться к худшему [фото]

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«Нафтогаз Украины» признал, что не Евросоюз, ни Соединенные Штаты не смогут помешать строительству нового газопровода «Северный поток – 2» в обход Незалежной.

Об этом говорится в опубликованном в Facebook сообщении украинской компании. «Нафтогаз» отмечает, что «угрозы», которые несёт российский проект, – это «общая проблема Украины и Европы». Мол, многие в ЕС понимают «опасность монополизации «Газпромом» газовых рынков».

«К сожалению, в завершении проекта материально заинтересованы компании из Германии, самого развитого и влиятельного члена ЕС, а также компании из Франции, Нидерландов, Австрии», - отмечается в тексте.

В НАК «Нафтогаз» осознали, что помешать строительству российского газопровода «Северный поток — 2» невозможноФото: Facebook

Посетовав, что «преданность общеевропейским идеалам у многих стран крепка, пока не противоречит финансовым интересам», компания констатирует: «полагаться на сознательные круги в ЕС и США мы не можем – никаких гарантий, что удастся заблокировать строительство зловещего для Украины газопровода».

«Нафтогаз» сообщает, что «друзья» Украины «уже советуют готовиться к худшему сценарию развития событий».

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слова польского премьера Матеуша Моравецкого о том, что проект строительства нового газопровода, который должен пройти по дну Балтийского моря от побережья России до побережья Германии, – это «крайне вредный проект», потому что он «угрожает безопасности Центральной Европы», а для Украины и вовсе может стать «смертельным» (подробности).