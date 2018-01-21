Климкин осудил атаку на отель в Кабуле и подтвердил гибель шести украинцев
В МИД Украины подтвердили гибель шести граждан страны в результате атаки боевиков на отель Intercontinental в афганском Кабуле. Как заявил министр иностранных дел незалежной Павел Климкин, украинский президент Петр Порошенко уже в курсе последних новостей из Афганистана.
«Доложил президенту (Украины Петру Порошенко) о гибели шести граждан Украины в результате нападения на отель в Кабуле. Работаем с правоохранительными органами Афганистана, чтобы выяснить обстоятельства этого террористического акта», - написал Климкин в своем микроблоге в Twitter.
Кроме того, министр осудил произошедший в Кабуле теракт и выразил соболезнования родным и близким погибших.
Кстати, стоит отметить, что ранее зарубежные СМИ писали о том, что в результате атаки на гостиницу Intercontinental погибли девять украинцев.
Напомним, 20 января боевики напали на отель в Кабуле. Причем с самого начала появилась информация о 43 погибших, но позднее местные власти подтвердили гибель только 18 человек.
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