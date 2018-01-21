Климкин осудил атаку на отель в Кабуле и подтвердил гибель шести украинцев

21 Янв. 2018 2018-01-21T21:03:09+03:00

Ранее СМИ сообщали о девяти гражданах незележной, погибших при нападении на гостиницу Intercontinental

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В МИД Украины подтвердили гибель шести граждан страны в результате атаки боевиков на отель Intercontinental в афганском Кабуле. Как заявил министр иностранных дел незалежной Павел Климкин, украинский президент Петр Порошенко уже в курсе последних новостей из Афганистана.

«Доложил президенту (Украины Петру Порошенко) о гибели шести граждан Украины в результате нападения на отель в Кабуле. Работаем с правоохранительными органами Афганистана, чтобы выяснить обстоятельства этого террористического акта», - написал Климкин в своем микроблоге в Twitter.

Кроме того, министр осудил произошедший в Кабуле теракт и выразил соболезнования родным и близким погибших.

Кстати, стоит отметить, что ранее зарубежные СМИ писали о том, что в результате атаки на гостиницу Intercontinental погибли девять украинцев.

Напомним, 20 января боевики напали на отель в Кабуле. Причем с самого начала появилась информация о 43 погибших, но позднее местные власти подтвердили гибель только 18 человек.