2018-01-21T21:03:09+03:00
Политика

Климкин осудил атаку на отель в Кабуле и подтвердил гибель шести украинцев

Ранее СМИ сообщали о девяти гражданах незележной, погибших при нападении на гостиницу Intercontinental
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments11
Министр иностранных дел Украины Павел КлимкинМинистр иностранных дел Украины Павел КлимкинФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В МИД Украины подтвердили гибель шести граждан страны в результате атаки боевиков на отель Intercontinental в афганском Кабуле. Как заявил министр иностранных дел незалежной Павел Климкин, украинский президент Петр Порошенко уже в курсе последних новостей из Афганистана.

«Доложил президенту (Украины Петру Порошенко) о гибели шести граждан Украины в результате нападения на отель в Кабуле. Работаем с правоохранительными органами Афганистана, чтобы выяснить обстоятельства этого террористического акта», - написал Климкин в своем микроблоге в Twitter.

Кроме того, министр осудил произошедший в Кабуле теракт и выразил соболезнования родным и близким погибших.

Кстати, стоит отметить, что ранее зарубежные СМИ писали о том, что в результате атаки на гостиницу Intercontinental погибли девять украинцев.

Напомним, 20 января боевики напали на отель в Кабуле. Причем с самого начала появилась информация о 43 погибших, но позднее местные власти подтвердили гибель только 18 человек.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Франция на Совбезе ООН сделает упор на ситуацию в Восточной Гуте и Идлибе
США планируют направить в Афганистан еще тысячу военнослужащих
Американские СМИ расхвалили российский комплекс ПВО «Панцирь-С»
МИД Турции осудил Францию за созыв заседания СБ ООН по Сирии
Рауля Кастро выдвинули кандидатом в депутаты парламента Кубы
Песков заявил о неверной интерпретации его слов о «тайных встречах» Путина с Порошенко
В шведском Мальме прогремел взрыв у офисного здания
Порошенко выразил соболезнования родным погибших в Кабуле украинцев
Лавров: Действия США в Сирии привели Турцию в бешенство
СМИ узнали о смене владельца российской судоверфи в Хельсинки
Лавров отметил наращивание военного потенциала при отсутствии идеологических разногласий
Певицу Шакиру в Испании подозревают в уклонении от уплаты налогов