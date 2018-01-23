В СФ и ГД прокомментировали отказ Киева от возвращения техники из Крыма

23 Янв. 2018 2018-01-23T10:22:30+03:00

В Госдуме и Совфеде прокомментировали отказ Украины от возвращение крымской техники Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Член комитета Совета Федерации по международным делам от Крыма Сергей Цеков считает, что Киев "в любом случае" рано или поздно заберет обратно военную технику, оставшуюся на полуострове.

Напомним, что ранее глава МИД Украины Павел Климкин отклонил предложение президента России Владимира Путина о возвращении флота и вооружений из Республики в незалежную, назвав его "трюком".

"Заявления, которые делают представители Украины, свидетельствуют о том, что они до сих пор нацелены на обострение отношений с Россией. Они настроены продолжать рвать связи", - заявил Цеков.

Между тем, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков считает, что Киев использует данную ситуацию в качестве "сиюминутного пиара", а заберет он технику или нет это совсем неважно.

"Они упорствуют в непризнании реалий — того, что Крым вернулся в состав России, <...> поэтому попытки поставить это под сомнение не имеют никакого смысла", - цитирует телеканал RT депутата.