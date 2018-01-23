2018-01-23T15:31:23+03:00
Политика

Минкомсвязи: Государство и операторы связи достигли «полного взаимопонимания» по «пакету Яровой»

Глава ведомства Николай Никифоров отметил, что поддерживает отсрочку вступления в силу требований по хранению трафика
Денис СУХОВ
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Глава Минкомсвязи Николай НикифоровГлава Минкомсвязи Николай НикифоровФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Государство и операторы связи достигли полного понимания по всем деталям антитеррористических поправок в законодательство, известных как «пакет Яровой». Об этом сообщил глава Минкомсвязи Николай Никифоров в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

Министр отметил, что не ожидает проблем с реализацией закона. По его словам, на площадке правительства в настоящее время обсуждаются ключевые требования закона, касающиеся сроков и объемов хранения трафика пользователей связи.

«Государство и операторы пошли на большое количество взаимных компромиссов для того, чтобы это было не проблемой, а реально работающим инструментом, который позволит повысить безопасность в стране», - сказал Никифоров, подчеркнув, что в процессе переговоров правительство достигло «полного взаимопонимания» с бизнесом.

Ранее стало известно, что вступление в силу финансово затратных требований по хранению трафика могут отложить на несколько месяцев.

Никифоров добавил, что Минкомсвязи поддерживает такую отсрочку.

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