Минкомсвязи: Государство и операторы связи достигли «полного взаимопонимания» по «пакету Яровой»
Государство и операторы связи достигли полного понимания по всем деталям антитеррористических поправок в законодательство, известных как «пакет Яровой». Об этом сообщил глава Минкомсвязи Николай Никифоров в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.
Министр отметил, что не ожидает проблем с реализацией закона. По его словам, на площадке правительства в настоящее время обсуждаются ключевые требования закона, касающиеся сроков и объемов хранения трафика пользователей связи.
«Государство и операторы пошли на большое количество взаимных компромиссов для того, чтобы это было не проблемой, а реально работающим инструментом, который позволит повысить безопасность в стране», - сказал Никифоров, подчеркнув, что в процессе переговоров правительство достигло «полного взаимопонимания» с бизнесом.
Ранее стало известно, что вступление в силу финансово затратных требований по хранению трафика могут отложить на несколько месяцев.
Никифоров добавил, что Минкомсвязи поддерживает такую отсрочку.