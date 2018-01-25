25 Янв. 2018 2018-01-25T15:33:28+03:00

МОК опубликовал список критериев, по которым российским спортсменам отказывали в участии в ИО-2018 Фото: REUTERS

Утверждается, что решения принимались только с согласия всей комиссии на условиях анонимности

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Международный олимпийский комитет опубликовал список из 17 критериев, на основании которых десяткам российских спортсменов отказали в участии в Олимпиаде в Пхенчхане.

«Список обширный, но не исчерпывающий, я хотела бы подчеркнуть, что мы также рассмотрели широкий диапазон добытых сведений и других ресурсов. Решения принимались только с согласия всей комиссии на условиях анонимности, каждый случай рассматривался отдельно», - заявила Валери Фурнейрон, председатель комиссии МОК, принимавшей решения о допуске россиян на ОИ-2018.

Большинство критериев против спортсменов связаны с расследованием Ричарда Макларена и санкциями комиссии МОК под руководством Дениса Освальда. Также на Игры не поедут россияне, подозревающиеся в махинациях с допинг-пробами и совершившие грубые нарушения при использовании системы ADAMS (с ее помощью атлеты обязаны отмечать свое текущее местоположение).

Также МОК учитывал «дополнительную информацию» от международных спортивных федераций и неких анонимных источников.