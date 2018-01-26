В Кремле прокомментировали открытое письмо Виктора Ана к главе МОК

26 Янв. 2018 2018-01-26T14:16:35+03:00

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Многие спортсмены самостоятельно отстаивают свои права, прибегая к различным способам: судебным разбирательствам, апеллируя к общественному мнению или к руководству Международного олимпийского комитета. Кремль полностью это поддерживает, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это их право. Мы поддерживали и поддерживаем своих спортсменов», - заявил Песков журналистам.

Напомним, ранее шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан написал открытое письмо главе МОК Томасу Баху с просьбой разъяснить конкретные причины своего отстранения от Олимпиады-2018 в Пхенчхане.

Ан подчеркнул, что за всю свою карьеру никогда не давал повода сомневаться в чистоте заработанных титулов, всегда относился с уважением к своим соперникам, олимпийскому движению и спорту в целом. Конькобежец с возмущением отметил, что официальная причина его недопуска на Игры так и не была озвучена, что бросает тень на его спортивную репутацию.