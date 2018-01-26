2018-01-26T12:06:26+03:00
Спорт

Виктор Ан попросил главу МОК разъяснить причину своего недопуска на Олимпиаду-2018

Спортсмен подчеркнул, что на протяжении всей карьеры ни разу не давал повода усомниться в чистоте завоеванных титулов
Денис СУХОВ
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Виктор АнВиктор АнФото: REUTERS
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Шестикратный олимпийский чемпион в шорт-треке Виктор Ан обратился к главе Международного олимпийского комитета Томасу Баху с открытым письмом, в котором попросил разъяснить конкретные причины своего отстранения от Игр в Пхенчхане.

Спортсмен подчеркнул, что никогда не давал повода усомниться в чистоте завоеванных титулов.

«Я всегда с уважением относился к спорту в целом, своим соперникам, олимпийскому движению, всегда соблюдал антидопинговое законодательство и искренне считал, что, выполнив условия отбора на Олимпийские игры, «чистый» спортсмен заслуживает право в них участвовать. Но комиссия МОК решила иначе и не объяснила мне причин этого решения», - цитирует письмо РИА Новости.

Ан подчеркнул, что изучил опубликованные МОК критерии по допуску к Играм и уверен, что ни по одному из них не может быть отстранен.

«Причина моего недопуска до Олимпиады до сих пор не названа и в этой ситуации появились разговоры обо мне, как спортсмене, употреблявшем допинг», - возмутился конькобежец.

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