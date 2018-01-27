2018-01-27T22:23:18+03:00
Происшествия

Генсек ООН осудил теракт в Кабуле, унесший жизни 95 человек

Между тем, власти Парижа решили погасить огни Эйфелевой башни в память о погибших при взрыве
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Террорист-смертник подорвал заминированный автомобиль в центре дипломатического кварталаТеррорист-смертник подорвал заминированный автомобиль в центре дипломатического кварталаФото: REUTERS
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш резко осудил теракт в Кабуле, ставший причиной гибели 95 человек. Об этом сообщил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

Напомним, что в субботу в дипломатическом квартале афганской столицы прогремел мощный взрыв. Террорист-смертник подорвал автомобиль, замаскированный под скорую помощь, в результате чего ранения получили по меньшей мере 163 человека. Ответственность за теракт на себя взяла запрещенное в России исламистское движение "Талибан".

"Такие неизбирательные нападения грубо нарушают права человека и международное гуманитарное право и никогда не могут быть оправданы. Те, кто стоят за сегодняшним нападением, должны предстать перед правосудием", - говорится в заявлении Дюжаррика, опубликованном на сайте ООН.

Между тем, власти Парижа в память о погибших решили погасить огни Эйфелевой башни. Таким образом жители города выражают свою скорбь и поддержку народу Афганистана. Об этом сообщила мэр французской столицы Анн Идальго.

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