Генсек ООН осудил теракт в Кабуле, унесший жизни 95 человек
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш резко осудил теракт в Кабуле, ставший причиной гибели 95 человек. Об этом сообщил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.
Напомним, что в субботу в дипломатическом квартале афганской столицы прогремел мощный взрыв. Террорист-смертник подорвал автомобиль, замаскированный под скорую помощь, в результате чего ранения получили по меньшей мере 163 человека. Ответственность за теракт на себя взяла запрещенное в России исламистское движение "Талибан".
"Такие неизбирательные нападения грубо нарушают права человека и международное гуманитарное право и никогда не могут быть оправданы. Те, кто стоят за сегодняшним нападением, должны предстать перед правосудием", - говорится в заявлении Дюжаррика, опубликованном на сайте ООН.
Между тем, власти Парижа в память о погибших решили погасить огни Эйфелевой башни. Таким образом жители города выражают свою скорбь и поддержку народу Афганистана. Об этом сообщила мэр французской столицы Анн Идальго.