Эрдоган: Турция не стремится к захвату сирийских территорий

28 Янв. 2018 2018-01-28T21:17:57+03:00

Глава республики заверил, что военная операция в Африне направлена на защиту интересов мирного населения САР

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал цели военной операции «Оливковая ветвь» в сирийском Африне. По его заверениям, Анкара не стремится захватить территорию арабской республики, а просто хочет помочь беженцам вернуться на родину.

«Мы не стремимся к захвату сирийских земель, однако хотим помочь вернуться на родину 3,5 миллиона беженцев, находящихся ныне в Турции», - приводит слова политика агентство Anadolu.

Также Эрдоган заявил, что турецкая военная операция в Сирии направлена на защиту интересов мирного населения. По его словам, жители Африна «благодарят» турецких военных, так как уверены, что с их приходом в регионе «наконец-то воцарится безопасность».

Между тем ранее в воскресенье стало известно, что при атаках турецких войск на севере Сирии погибли 86 мирных жителей.

Напомним, 20 января Турция объявила о начале военной операции «Оливковая ветвь» на севере Сирии. С тех пор вооруженные силы республики воюют с курдами, которых в Анкаре считают террористами.